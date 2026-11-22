La vittoria per 95-91 sul campo della Sella Cento non basta a Demis Cavina per archiviare la serata con soddisfazione. La Flats Service ha conquistato il quinto successo consecutivo, proseguendo il percorso positivo inaugurato nelle ultime settimane, ma la prestazione difensiva ha lasciato più di un interrogativo. Il tecnico biancoblù riconosce i meriti degli avversari, capaci di partire con percentuali straordinarie dall’arco, ma richiama la squadra alle proprie responsabilità: per ambire ai traguardi più importanti serve un atteggiamento diverso, indipendentemente dalle assenze e dalle difficoltà della partita.

Le parole di Demis Cavina dopo Cento-Fortitudo 91-95

«Potrei raccontarvi di quanto giocare senza di noi senza un americano potesse essere la classica trappola, con Cento che ha fatto 8/10 da 3 nel primo quarto. Potrei raccontarvi che abbiamo subito molto i loro lunghi, e raccontarvi che sono molto contento della partita. Ma non ce la faccio a dirlo, perché una squadra che vuole vincere il campionato deve difendere in un altro modo, chiunque sia l’avversario: lo avevo già detto in un’altra vittoria, abbiamo tutte le attenuanti possibili e complimenti a loro, ma noi dobbiamo essere una squadra diversa se abbiamo velleità. Vero che venivamo da 4 vittorie e una buona gara con Rieti, ma qui ci sono sempre imprevisti dietro l’angolo e serve maggiore attenzione.»

Il coach prosegue

«La prima responsabilità è sempre del coach, ma chi vuol vincere deve difendere meglio. Nel secondo tempo siamo riusciti a crescere, ma l’approccio non deve essere questo. Conosco i ragazzi, conosco pregi e difetti: serve intensità, siamo stati bravi a trovare un assetto che ha saputo difendere meglio di altri, ma non voglio andare oltre. Abbiamo vinto contro una squadra che ha messo tante triple e che non aveva niente da perdere, che ha messo una intensità stupenda, ma noi dobbiamo essere diversi.

Ora abbiamo un’altra opportunità domenica, vorrei che tutti e 10 portassero qualcosa di diverso: cercheremo di trovare al nostro interno le motivazioni tecniche, non emotive. Un giocatore che non gioca bene magari è troppo carico, e non penso che qui ci sia chi sottovaluta gli avversari perché tutti abbiamo voglia di vincere, ma ci sono una serie di cose che non comandiamo (venire qui con la pancia piena, vederli senza Woodson). Facciamo che non succeda più, forse in passato la Fortitudo ha perso contro squadre che non avevano lo stesso valore, bravi noi, ma non deve più succedere.»

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