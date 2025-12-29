La Effe da 0 a 100 – 10 statistiche di Rieti-Fortitudo

Alla fine ciò che conta è poi sempre vincere: e come dice bene Caja, chi vince ha giocato meglio, fine, per quanto si possano fare i complimenti in casa Fortitudo alla tenacia e alla capacità di restare aggrappati alla gara anche quando la sfortuna si è nuovamente accanita (Imbrò out) e la palla non entrava più, neanche a spingerla con la forza dentro. Che poi, perdere a Rieti ci può pure stare, però, accidenti, della voce trasferte se n’era parlato anche l’anno scorso, e speravamo di chiudere l’anno con un trend differente. Insomma, a Rieti si mette un’altra x sul calendario, alla prossima. Prima, però, beccatevi i 10 dati chiave della gara sul campo reatino (68-62).

10 dati di Rieti-Fortitudo

1 – I weekend che la Fortitudo avrà liberi da oggi a fine stagione. Quello tra 13 e 15 marzo, visto che la Coppa Italia sarà roba d’altri, tutti in cima, a onor del vero. Non che sia un dramma, diciamo così, visto che di sto passo, se la qualificazione fosse avvenuta, avremmo visto forse qualche giornalista tesserato per prendere parte alla spedizione, vista la penuria di forze fresche.

2 – Gli infortuni di Imbrò in questa stagione. Lui che era arrivato per sostituire un infortunato, sigh. Potremmo scrivere come i migliori dei Virgilii una nuova Eneide delle peripezie cajesche, ma non sappiamo se i nostri eroi daranno natali ai fondatori di Roma o affonderanno in fondo al mare trascinati da Scilla e Cariddi. Poi, se Imbrò si rivelerà degno e sfortunato erede della memoria di Palinuro (il nocchiero, eh), allora smetteremo di scrivere del giuoco della pallacanestro, dedicandoci all’epica, finalmente. Scherzi a parte, in bocca al lupo, ancora.

3 – Le triple messe a segno dalla Fortitudo. In che senso? In quel senso, con 29 tentativi e un triste 10% nel dato statistico ad accompagnare il cosiddetto “numero perfetto”, anche se nella Divina Commedia e non sui campi da basket. Poi, non che serva chiamare Curry dall’NBA per trovare un idraulico in grado di stappare il buco, ma qualcuno che metta un po’ d’olio alle viti delle mani biancoblù, quello sì, ecco.

5 – I falli di Sarto. Ritorno nella vecchia piazza all’insegna di qualche errore banale in fase difensiva che costringe Caja a contingentare il venticinquenne quanto il sapone per piatti per un fuorisede. Polveri ancora bagnate dalla lunga (0/3), esponenzialmente meglio in avvicinamento al ferro (5/5). Quanto alla scellerata gestione dei falli in 23′, però…

11 – I rimbalzi di differenza tra Rieti e Fortitudo. 28 i primi, 39 i secondi, per l’esattezza. La Effe ci ha abituati a prestazioni sontuose sotto al ferro, così come ci ha insegnato, però, che non sempre questo dato porta con sé i 2 punti. A volte, aspettare fuori dalla discoteca che passi la fiamma puntata sulla pista non porta i suoi frutti: chi balla dentro spesso riesce più facilmente a far colpo.

Singoli positivi

11 bis – La valutazione di Guaiana. Ancora, ancora e ancora, mooolto più prezioso di quanto dicano i dati del tabellino. Mette un po’ di pepe all’attacco biancoblù, ricordando che non esiste solamente l’arco come arma, ma anche il cosiddetto sfondamento d’ariete. Si salva poi lui, alla fine della fiera, insieme al solito Sorokas e il ritrovato Fantinelli.

11 tris – Gli assist di di Fantinelli. Ci perdonerete per la ripetizione, anzi, per la tripetizione. Smazzola un po’ tutto quel che gli capita tra le mani, lui che era stato costretto al riposo in gare amare come Bergamo e Rimini. Serviva dannatamente, sì, la mano del capitano, anche se poi alla fine W non è stata.

13 – I rimbalzi di Sorokas. Siamo ancora sulla stessa mattonella, i famosi rimbalzi di Sorokas. Ma la domanda è: se non lui, chi? Altra prestazione totale del lituano, e chissene se sbaglia anche lui, perché gli altri sbagliano molto, molto di più. Un po’ Sorokas, un po’ Atlante. Il Titano, non il libro illustrato.

13 bis – Le palle perse dalla Fortitudo. Va bene, Rieti è prima per rubate nella Lega, ma il tabellino reatino, alla voce PR, dice “solo” 6. Tanti, tantissime occasioni perse dalla Effe, troppo pasticciona per pensare di portare a casa una di quelle partite che è difficile giocare anche quando sei focalizzato quanto l’equipaggio dell’Apollo 13 per salvare le penne, figuriamoci quando sprechi così tanto.

16 – I punti di Udom. Alla fine la risolve poi lui, in collaborazione col collega Perry, a moltiplicare il valore di alcuni punti, vista la penuria nell’andazzo della gara. Fa quel che deve, senza fiammate, ma brace che, comunque, cuoce.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook