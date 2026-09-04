Fortitudo, due su due in Valtellina: battuta anche Trieste

La Fortitudo completa nel migliore dei modi la propria esperienza alla Valtellina Summer League, conquistando il secondo successo in altrettante gare. Dopo aver superato Trento a Livigno, la formazione bolognese si impone anche sulla Pallacanestro Trieste al termine di una partita combattuta e condizionata da un caldo particolarmente intenso all’interno del PalaMattei, gremito sugli spalti.

La cronaca di Fortitudo-Trieste

Cavina deve rinunciare ad Alvise Sarto, ancora alle prese con la febbre, mentre tra i giuliani non è disponibile Candussi. Il quintetto biancoblù resta quello visto nelle precedenti uscite, con Zanelli, Morris, Anumba, Sorokas e Guariglia. Proprio Sorokas parte forte, ma Trieste riesce a ribaltare rapidamente l’inerzia grazie alle iniziative di Deangeli. La Fortitudo reagisce affidandosi alle rotazioni e alla qualità di Fantinelli e Mazzola, chiudendo il primo quarto avanti 24-17.

Come ha reagito Trieste?

Il secondo periodo sembra iniziare nel segno della Flats Service. Stazzonelli e Radonjic firmano un parziale che porta Bologna sul 33-19, ma la partita è tutt’altro che chiusa. Trieste aumenta l’intensità, sfrutta la freschezza dei propri giovani e trova nel tandem Canka-Deangeli una fonte continua di punti. Un parziale di 19-4 consente ai giuliani addirittura di mettere la testa avanti sul 37-38.

La risposta bolognese arriva con Morris, autore di cinque punti consecutivi, mentre Guariglia firma il canestro che permette alla Fortitudo di andare all’intervallo sul 47-41. Anche nella ripresa il copione resta equilibrato: Bologna prova più volte a prendere il largo, ma Trieste torna puntualmente sotto. Al 23′ la Flats Service raggiunge il +12 sul 56-44, prima della nuova rimonta avversaria. Ruzzier prende in mano la squadra e il sorpasso arriva sul 58-60. A chiudere il terzo quarto sul 65-65 è Mazzola, con una tripla importante.

Radonjic decide tutto nel finale

Nell’ultimo periodo il caldo e la fatica pesano sulle due squadre, che inizialmente faticano a trovare continuità offensiva. Sul 73-73, però, arriva l’accelerazione decisiva della Fortitudo. Radonjic riceve da Morris e colpisce dall’angolo, prima della risposta di McDermott. Da quel momento il montenegrino si prende la partita: altre tre triple consecutive, quattro complessivamente nel frangente decisivo, valgono l’allungo sull’82-77 a tre minuti dalla sirena. Trieste non riesce più a ricucire e la Flats Service può festeggiare il 91-81 finale.

Il bilancio della Valtellina è dunque particolarmente positivo: due vittorie contro avversarie di categoria superiore e ulteriori indicazioni per Cavina, soprattutto sul piano della tenuta fisica e della capacità di reagire nei momenti difficili. Sorokas chiude con 14 punti, Fantinelli con 10, mentre Radonjic è il miglior realizzatore con 27. Il prossimo appuntamento è fissato per il 9 settembre contro Rieti.

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