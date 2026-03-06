Nella giornata di oggi, la Lega Nazionale Pallacanestro ha rivelato alcuni dati sul girone di andata della serie A2 relativi all’affluenza degli spettatori e ai relativi incassi. Come ogni anno, la squadra che guida la lista non è una sorpresa: la Fortitudo Bologna (che stasera scenderà in campo contro Livorno) è un’autentica dominatrice in questo campo, autentica leader a livello nazionale per quanto riguarda affluenza e affetto da parte dei propri tifosi.

Le statistiche: guida la Fortitudo

I dati in generale dicono che la Fortitudo ha collezionato quasi 50mila presenze nel corso del girone d’andata con un incasso che supera i 720mila euro. La media spettatori dell’Aquila, secondo la stima dell’LNP, è addirittura migliorata rispetto alla passata stagione: 5334 spettatori medi a partita, 48006 complessivi in 9 gare, con un incasso medio di oltre 80115 euro.

Altri esempi virtuosi sono Pesaro (3684 spettatori di media) e Livorno (3078), ma sono diversi i club che superano le 2500 presenze a partita, come Rimini, Brindisi, Forlì, Verona e Cividale, anche se a quota 2486.

Non è finita qui: la Fortitudo è anche la squadra che ha la percentuale più alta di riempimento del palazzetto, col Paladozza che ogni domenica conta oltre al 96% della sua capienza. Segue Cividale (85%), Rimini (81%), Brindisi (79%) e Cento (62%).

Inoltre, la partita che nel girone d’andata ha staccato più biglietti al botteghino e di conseguenza ha portato con sé il maggior numero di spettatori è stato il big match tra Fortitudo e Pesaro di metà ottobre (unica gara persa in casa dalla Effe), con 5516 spettatori e con un incasso complessivo di 87443 euro.

