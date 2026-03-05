La preview di Libertas Livorno – Fortitudo Flats Service Bologna

La Fortitudo riparte dalla Toscana. Domani sera i biancoblù saranno di scena al Modigliani Forum di Livorno per affrontare la Libertas in una gara che, a nove giornate dalla fine della regular season, assume già un peso specifico notevole nella corsa ai piani alti della classifica. La squadra di Attilio Caja arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia dopo una striscia positiva di quattro vittorie consecutive, mentre i toscani cercano una reazione davanti al proprio pubblico dopo due sconfitte di fila.

Fortitudo, il momento è positivo

Il periodo che sta attraversando la Fortitudo è sicuramente uno dei migliori della stagione. Dopo mesi complicati, segnati da continui problemi fisici e da un roster spesso ridotto all’osso, la squadra biancoblù ha finalmente trovato continuità nei risultati e nelle prestazioni. Le quattro vittorie consecutive conquistate nelle ultime settimane hanno riportato la Effe nelle zone alte della classifica, fino al terzo posto, alle spalle della coppia di testa formata da Pesaro e Brindisi.

Un roster ancora alle prese con gli infortuni

Nonostante il momento positivo, la Fortitudo continua però a fare i conti con una situazione di emergenza dal punto di vista dell’organico. La stagione dei biancoblù è stata infatti segnata da numerosi problemi fisici che hanno costretto lo staff tecnico a continui adattamenti. Per la trasferta di Livorno resteranno sicuramente indisponibili Mazzola e Benvenuti, entrambi fuori fino al termine della stagione. Dovrà invece attendere ancora qualche settimana Moretti, il cui rientro è previsto nella seconda metà di marzo.

La buona notizia potrebbe riguardare Della Rosa. Il playmaker, uscito acciaccato dalla sfida contro Rieti per una distorsione alla caviglia, ha accelerato i tempi del recupero e lo staff medico valuterà fino all’ultimo la possibilità di inserirlo tra i disponibili. Un eventuale rientro, anche se con minutaggio limitato, rappresenterebbe un aiuto importante nelle rotazioni della squadra.

Livorno, una squadra fisica e difficile da affrontare

Dall’altra parte del campo ci sarà una Libertas Livorno desiderosa di riscattarsi. La formazione allenata da Andrea Diana arriva infatti da due sconfitte consecutive e vuole sfruttare il fattore campo per tornare a muovere la classifica. Il Modigliani Forum rappresenta da sempre un ambiente complicato per gli avversari. Il rendimento casalingo dei toscani è tra i migliori del campionato e il pubblico labronico riesce spesso a trasformare le partite interne in vere e proprie battaglie sportive.

Dal punto di vista tecnico, Livorno è una squadra molto strutturata e dotata di grande fisicità. Il lungo Tiby è uno dei giocatori più produttivi della categoria, capace di incidere sia vicino a canestro sia con il tiro dalla distanza. Accanto a lui l’esterno Woodson rappresenta una delle principali minacce offensive della squadra, soprattutto dall’arco dei tre punti. In cabina di regia agisce Valentini, playmaker solido e affidabile, mentre tra gli esterni spiccano anche Penna, ex Virtus Bologna, e le ali Filoni e Piccoli, giocatori che portano energia, atletismo e presenza a rimbalzo.

Dove vedere Livorno-Fortitudo

Il confronto, in programma venerdì alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, oltre che in radiocronaca su Radio San Luchino e in audiocronaca su Canale 88. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Wassermann, Gai e Cassinadri. All’andata, lo scorso 7 dicembre al PalaDozza, fu la Fortitudo ad avere la meglio al termine di una gara tiratissima, chiusa sul 66-64.

