Hic Sunt Leones – L’amico del giaguaro

Hic Sunt Leones (S2, E23) – Ah, che bella settimana: c’è Sanremo, la pausa nazionali, e hai appena vinto una delle partite più importanti che il calendario ti metteva davanti. Certo, sarebbe poi potuta andare meglio, visto che alla già lunghissima panchina d’infortunati in casa Aquila si è mestamente aggiunto anche Della Rosa, uno di quelli che fino a oggi aveva eroicamente resistito a tutte le spallate della sfortuna biancoblù. Almeno Benvenuti, Mazzola, Moore e Moretti potranno non solo concedersi una briscola, ma addirittura un amico del giaguaro. Per i veri biscazzieri, non è poco.

Rieti, breve storia di una grande vittoria

Non che poi su Rieti ci sia molto altro da segnalare, se non una solita prestazione di Sorokas degna della Gigantomachia e Perkovic nella sua miglior versione dall’arrivo a Bologna. Rieti meno irresistibile del solito, Effe galvanizzata dalla solita meraviglia sugli spalti del Paladozza, e via andare. Passare un weekend sul divano non è mai stato così soddisfacente, forse. Poi, conoscendo Caja, è probabile che il finesettimana sarà ugualmente all’insegna del lavoro, anyway.

Attilio Caja che peraltro è reduce da qualche frecciatina di troppo in conferenza stampa, che senza fare nomi ha voluto sottolineare i meriti della propria squadra e della società, citando appassionatamente i meriti di un presidente Tedeschi invidiabile ai più della pallacanestro italiana. Vero, vien da dire, viste le cose che si sentono ultimamente in pubblica piazza non dovendosi nemmeno allontanare troppo dal Paladozza.

Verso Livorno-Fortitudo

In ogni caso vinto s’é vinto, festeggiato s’é festeggiato, ora è il momento giusto per tirare un poco di fiato e prepararsi a una trasferta che senza dubbi sarà meno accogliente di quanto siano state Torino o Ruvo. Venerdì è il turno della Libertas Livorno, storicamente un pessimo cliente per la Effe, che da matricola spaurita o quasi dell’anno scorso in questa stagione ha inserito la quinta marcia, nonostante qualche scivolone recente che l’ha fatta scivolare a 4 lunghezze di distanza dall’Aquila. “Ogni volta che non so volare“, canta il livornese Nigiotti a Sanremo questa settimana, sperando che non funga da presagio a una Fortitudo che invece in tempi recenti viaggia sulle note di Renga, “Il meglio di me“.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook