Hic Sunt Leones – Art Attack o Caravaggio?

Hic Sunt Leones (S2, E21) – Quella contro Torino, va bene, non sarà stata Gara-7 tra Cleveland e Golden State, e nemmeno Italia-Lituania del 2004. Torino è quel che è, squadra da metà classifica senza particolari pregi né difetti, se non per gli azzeccatissimi americani. Si potranno pur recriminare i 17 punti di vantaggio buttati con la Carta Smeraldo nell’indifferenziata, un’altra serata sni di Imbrò e via dicendo, ma tenendo conto dei recenti andazzi lontani da Piazza Azzarita, recriminare qualcosa sarebbe un po’ come ordinare un piatto di tortellini in brodo e lamentarsi che sono troppo caldi.

Perkovic finalmente straniero

La notizia migliore è un Toni Perkovic meno Art Attack e più artista di bottega, anche se chiaramente i Caravaggi stanno altrove, per adesso. Sono arrivati però 22 punti, arrivati anche in fasi dove la Fortitudo ha scherzato con una fiamma che s’era fatta da lucciola a incendio, e meno male che Cusin ha deciso di recitare la parte del giovane squilibrato proprio quando la sua esperienza avrebbe potuto far saltare la testa alla sua ex squadra. Scherziamo, Cuso, ti vogliamo bene: non smettere mai.

Insomma, ciò che contava erano i 2 punti in trasferta, e di sti tempi gli schizzinosi farebbero bene a guardarsi intorno: a Verona fuori dai giochi Cavina, autore di un campionato sotto le aspettative, e chi pareva aver messo il turbo per provare a salire sul carro dei vincitori già a fine aprile si è ritrovato proiettato dalle parti basse del gruppone. L’uscita dei giochi di Bergamo ha sparigliato le carte più di quanto ci si potesse aspettare, con la Effe che, della sua cocente delusione orobica di qualche tempo fa ha fatto un prezioso tesoro senza nemmeno muovere un dito.

Verso Ruvo di Puglia-Fortitudo

Tutto bene sul fronte Fortitudo. Vincere fa bene a classifica e umori, motivo per il quale la scampagnata pugliese vedrà i biancoblù partire con un sorriso a 32 denti, cercando di replicare l’exploit torinese anche sul campo del Ruvo di Puglia. Sperando, anche, che le orecchiette alle cime di rapa non risultino indigeste: nonostante in classifica ci siano ben 18 punti di differenza quella barese è una formazione che ha dimostrato di saper vincere. Va bene, nello storico recente sono arrivate anche delle scoppole non da poco (71-95 casalingo contro Rimini, 65-87 con Livorno, e anche al Paladozza i pugliesi uscirono malconci dopo un netto 91-54. Che aspettarsi domenica? Bravo chi ci capisce, la Fortitudo ha una capacità innata nel complicarsi la vita, anche (e soprattutto) con chi a inizio gara sembra stendere un tappeto rosso davanti all’Aquila. Ma il bello è poi anche quello, no?

