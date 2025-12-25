Hic Sunt Leones – A Natale Puoi

Hic Sunt Leones (S2, E16) – Premessa: a Natale non puoi, visto che il menù di Caja, per la banda biancoblù, prevede polpettone in palestra, tortellini&suicidi, spumante e passaggi, con pandoro per tutti, a fine sessione. Insomma, sarà un Natale al lavoro, come ogni festa che non si rispetti, per cui tra un boccone e l’altro si dovrà anche pensare a come fare a vincere a Rieti domenica pomeriggio, in fondo.

La Fortitudo di oggi

Ruvo di Puglia è stato bello, anche se non particolarmente godurioso, ma bello. Difficile, però, che la squadra di Ciani approcci alla gara con la stessa difficoltà dei pugliesi, sia perché Rieti viaggia su binari diversi rispetto ai baresi (una sola vittoria di distanza rispetto alla Fortitudo), sia perché, si sa, la Fortitudo ha già mostrato di aver qualche problema a tirar fuori attributi che in casa spesso si rivelano grandi come cocomeri, ma che a domicilio faticano ad emergere nella loro interezza. Immagini eleganti a parte, che la Fortitudo stia facendo i conti con più di una trasferta che lascia l’amaro in bocca è vero, visto che l’ultimo campo spugnato è stato quello di Mestre, a inizio novembre.

Poi ci sarà da capire la questione Moore, anche se non vale la pena fare esagerati allarmismi dopo le dichiarazioni di Caja nel postgara. Il giocatore sta bene ma non è ancora in forma, ecco, e speculare in merito a eventuali tensioni sarebbe del tutto inappropriato, e probabilmente anche sbagliato, dato ciò che ha dichiarato il coach qualche giorno fa a Sport Club: il nostro uomo è Moore, fine della storia. Per il resto si viaggia più o meno sugli stessi binari, con l’infermeria fitta fitta come la pioggia degli ultimi giorni ma che non spegne il buonumore, e ci regala anche l’immagine di Mazzola e Della Rosa nella versione Babbo e folletto a distribuire i doni per la città. Meglio che Una poltrona per due.

Auguri a tutti

Comunque, tra i pacchi di Babbo Natale o Mazzola che sia, alla fine la Fortitudo chiede un po’ di serenità. Meno infortuni, per esempio, e un filo di sfiga in meno in campo, visto che quando giocano contro la Effe più o meno tutti gli antagonisti biancoblù si trasformano spesso e volentieri in implacabili arcieri. Magari una qualche botta di fortuna per la Coppa Italia, anche se la qualificazione sembra abbastanza complicata, a oggi. E poi insomma, senza andare troppo lontano, anche una bella trasferta a Rieti, magari con 2 punti appresso, diciamo così. Sperare non costa nulla, perché a Natale puoi. Ma a prescindere dal campo, oggi, auguri proprio a tutti.

