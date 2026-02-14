La preview di Crifo Wines Ruvo di Puglia – Fortitudo Flats Service Bologna

Dopo aver ritrovato fiducia e risultati, la Fortitudo si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di confermare i segnali di crescita emersi nelle ultime settimane. Il successo esterno ottenuto a Torino ha infatti cambiato percezioni e prospettive, restituendo entusiasmo a un gruppo che ora vuole dimostrare di aver definitivamente superato il blocco psicologico lontano dal PalaDozza. La sfida contro la formazione pugliese arriva in un momento particolare della stagione, con una classifica compressa e difficile da decifrare.

Un clima sereno dopo settimane decisive

La settimana di lavoro è stata insolitamente lunga per Bologna, complice il rinvio della gara con Cento. Un dettaglio che ha permesso allo staff di lavorare con continuità, senza l’assillo ravvicinato della partita, e che ha contribuito a consolidare il buon umore generato dalle recenti vittorie contro Pistoia e Torino.

Il gruppo biancoblù ha potuto allenarsi con maggiore serenità, rafforzando meccanismi e rotazioni. In un campionato dove basta poco per salire o scivolare in classifica, anche questi dettagli organizzativi possono incidere sul rendimento. La sensazione che filtra dall’ambiente è quella di una squadra consapevole delle proprie possibilità ma anche cosciente di non potersi permettere cali di tensione.

L’avversario: Ruvo tra difficoltà e orgoglio

Ruvo di Puglia si presenta alla sfida con numeri complicati ma con motivazioni fortissime. Il bilancio stagionale parla di sette vittorie e diciannove sconfitte, con una difesa che rappresenta il punto più fragile del sistema. Anche il rendimento interno non è irresistibile, ma proprio questo rende la partita insidiosa: le squadre in difficoltà spesso trovano energie impreviste quando affrontano avversari più quotati.

I pugliesi arrivano da tre ko consecutivi, incluso un pesante passivo casalingo contro Verona, e hanno recentemente inserito nel roster l’esterno Smith, ancora lontano dai numeri mostrati la scorsa stagione. Restano però armi da non sottovalutare l’ala Brooks, principale terminale offensivo, e il giovane talento Miccoli sul perimetro, oltre alla presenza sotto canestro di Borra. Elementi che impongono prudenza, perché la differenza di classifica non garantisce nulla prima della palla a due.

Dove e quando si gioca Ruvo-Fortitudo

La sfida tra Crifo Wines Ruvo e Flats Service Fortitudo Bologna si giocherà domenica alle ore 18.00 al PalaColombo di Ruvo di Puglia. La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, con radiocronaca su Radio San Luchino e audiocronaca su Canale 88.

