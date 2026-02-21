La preview di Fortitudo Flats Service Bologna – Real Sebastiani Rieti

Fortitudo – Rieti arriva in un punto della stagione in cui ogni dettaglio pesa. La formazione biancoblù si presenta all’appuntamento con entusiasmo per i recenti risultati ma anche con nuove preoccupazioni legate agli infortuni, una costante che ha accompagnato l’intero cammino.

Fortitudo – L’ennesima emergenza

Il tema principale in casa Fortitudo è l’assenza di Samuele Moretti, costretto all’operazione dopo la frattura del quarto metacarpo della mano destra. L’intervento, programmato rapidamente, dovrebbe permettere un recupero più veloce del previsto: l’obiettivo realistico è il rientro verso fine marzo, saltando circa tre partite. Una notizia agrodolce, perché se da un lato i tempi non sono lunghissimi, dall’altro si tratta dell’unico centro di ruolo disponibile in rosa. L’assenza costringerà quindi lo staff a soluzioni d’emergenza. Il sacrificato principale sarà Paulius Sorokas, chiamato a reggere il peso del reparto lunghi pur essendo un’ala forte naturale. Non sono esclusi adattamenti tattici per sopperire alla mancanza di centimetri.

Classifica corta e opportunità inattese

Il campionato di A2 continua a proporre una graduatoria difficile da decifrare, tra squadre con partite giocate in numero diverso e risultati influenzati da vicende extra-campo. In questo scenario la Fortitudo ha comunque costruito una posizione interessante, sostenuta da un rendimento percentuale superiore a quello di alcune annate promozione del passato. Le recenti vittorie esterne hanno rilanciato ambizioni che fino a poche settimane fa sembravano premature, anche grazie a un gruppo che ha imparato a convivere con rotazioni ridotte e assenze pesanti.

L’avversaria: analisi della Sebastiani Rieti

La squadra allenata da Franco Ciani rappresenta uno degli ostacoli più solidi del torneo. Il record di 17 vittorie e 8 sconfitte testimonia la qualità di un gruppo costruito con equilibrio tra talento offensivo e presenza fisica sotto canestro. L’esterno Perry viaggia a circa 16 punti di media, mentre il rientro di Hogue ha dato ulteriore consistenza al reparto interni. Sotto le plance garantiscono affidabilità Udom e Guariglia, capaci di incidere sia a rimbalzo sia in fase realizzativa. Attenzione particolare merita l’ex Mian, tiratore affidabile dall’arco con percentuali intorno al 40%, oltre a Palumbo, altro volto noto che sta attraversando un periodo di grande forma. Il dato delle sei vittorie consecutive racconta di una squadra in fiducia, capace di interpretare le partite con disciplina e personalità anche lontano da casa, come dimostra il buon bilancio esterno.

Dove e quando si gioca Fortitudo-Rieti

La sfida tra Fortitudo Bologna e Real Sebastiani Rieti si disputerà domenica alle ore 18.00 al PalaDozza di Bologna. Il match sarà visibile in diretta su LNP Pass, con radiocronaca su Radio San Luchino e audiocronaca su Canale 88.

