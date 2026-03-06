BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Livorno-Fortitudo (91-73). Una serata da dimenticare
Una gara a senso unico: la Fortitudo fatica in attacco e Livorno ne approfitta per prendere il largo sin da subito.
Serata da dimenticare per la Fortitudo, che cade nettamente sul parquet della Libertas Livorno per 91-73. I toscani scappano già nel primo tempo e scavano il solco nel secondo quarto, mentre la Effe non riesce mai a trovare ritmo e continuità. Solo qualche sprazzo individuale evita un passivo ancora più pesante in una partita che, di fatto, prende una sola direzione fin dalle prime battute.
Le pagelle di Livorno-Fortitudo (91-73)
Flats Service Fortitudo Bologna
-
Gianluca Della Rosa: 2 punti (1/2 da due, 0/2 da tre). Fatica a dare ordine alla manovra in una serata in cui l’attacco biancoblù sembra una bussola senza nord. Voto 4.
-
Matteo Imbrò: 9 punti (0/3 da due, 3/7 da tre). Alterna qualche lampo a molte scelte affrettate. Voto 4.
-
Alvise Sarto: 6 punti (0/1 da due, 2/4 da tre). Si ritrova spesso a sbattere contro la fisicità degli avversari. Sotto gli occhi di Banchi, non una bella figura. Voto 4.
-
Simon Anumba: 16 punti (4/4 da due, 6/8 da tre). In una notte complicata è uno dei pochi a non smettere di correre: combatte, si fa trovare pronto e prova a tenere accesa quella fioca lucina della candela. Ma è troppo tardi. Voto 5.
-
Niccolò De Vico: 7 punti (2/2 da due, 1/1 da tre, 1/2 ai liberi). Fa il possibile per restare a galla nel mare agitato della partita: qualche canestro, qualche buona scelta, ma non basta. Voto 5.
-
Matteo Fantinelli: 2 punti (1/4 da due, 0/2 da tre). Serata storta per il capitano, ingabbiato dalla difesa livornese: fatica. Probabilmente la peggiore partita della carriera. Voto 3.
-
Vincenzo Guaiana: 3 punti (0/2 da due, 1/3 da tre). Entra per dare energia ma sembra sempre un passo indietro rispetto al ritmo della partita. Voto 3.
-
Toni Perkovic: 9 punti (1/8 da tre). Le cifre raccontano solo in parte la serata: qualche guizzo ma anche tanti ferri e poca continuità. Voto 3.
-
Paulius Sorokas: 19 punti (3/6 da due, 5/6 da tre, 2/6 ai liberi). Racimola numeri e rimbalzi ma non riesce a trascinare i compagni. Voto 4.
Bi.Emme Service Libertas Livorno
-
Valentini: 9 punti (3/4 da due, 1/5 da tre) – Voto 6,5
-
Woodson: 15 punti (4/5 da due, 1/2 da tre, 3/11 ai liberi) – Voto 6,5
-
Piccoli: 4 punti (2/4 da due, 1/1 da tre, 0/1 ai liberi) – Voto 6,5
-
Tiby: 22 punti (8/9 da due, 4/6 da tre, 2/6 ai liberi) – Voto 7,5
-
Possamai: 11 punti (1/1 da due, 5/6 da tre) – Voto 7
-
Penna: 9 punti (3/3 da due, 2/6 ai liberi) – Voto 7
-
Filloy: 8 punti (2/2 da due, 0/2 da tre, 2/6 ai liberi) – Voto 6
-
Filoni: 5 punti (2/4 da due, 0/1 da tre, 1/3 ai liberi) – Voto 6
-
Tozzi: 8 punti (2/2 da due, 3/4 da tre, 0/1 ai liberi) – Voto 7
-
Fantoni: 0 punti – Voto 6
