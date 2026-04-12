Fortitudo corsara a Brindisi: al PalaPentassuglia finisce 71-81

VALTUR BRINDISI 71-81 FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA (15-22, 23-27, 20-16, 13-16)

Valtur Brindisi: Zach Copeland 17, Gabriele Miani 13, Todor Radonjic 11, Blake Francis 10, Giovanni Vildera 9, Ethan Esposito 5, Aristide Mouaha 4, Andrea Cinciarini 2, Lorenzo Maspero 0, Tommaso Fantoma 0. All. Bucchi.

Flats Service Fortitudo Bologna: Alvise Sarto 24, Lee Moore 20, Martino Mastellari 11, Paulius Sorokas 9, Simon Anumba 8, Gianluca Della rosa 5, Vincenzo Guaiana 2, Niccolo De vico 2, Matteo Fantinelli 0, Samuele Moretti 0. All. Caja.

Qui le statistiche complete

La Fortitudo vince a Brindisi

Serviva non perdere quella speranza di promozione diretta, e la Fortitudo riesce nel suo obiettivo. I biancoblù vincono anche lo scontro diretto contro Brindisi e si portano in vetta alla classifica insieme a Pesaro e Scafati, pur con una partita in più. Al PalaPentassuglia i biancoblù dominano il primo tempo andando fino sul +20, poi si limitano a controllare il risultato non senza qualche spavento.

La cronaca di Brindisi-Fortitudo: primo tempo

Quintetti iniziali:

Brindisi: Copeland, Esposito, Cinciarini, Miani, Radonjic.

Fortitudo: Fantinelli, Anumba, Mastellari, Sarto, Sorokas.

Le squadre si studiano per un paio di minuti, con i primi canestri che arrivano praticamente ad ogni possesso. Il taglio centrale di Anumba con relativa schiacciata spezza il ritmo abbastanza lento iniziale. Dopo tre minuti di gioco, inizia un primo assolo Effe: grazie a una grande pressione difensiva e una serie di ottime costruzioni di Sorokas gli ospiti vanno sul 4-11. Controllano gli uomini di Caja, e l’ingresso di Moore aiuta a trovare continuamente nuove soluzioni. Brindisi però, nonostante le difficoltà nell’arrivare vicino a canestro e le numerose palle perse, accorcia fino a un possesso di distanza. La Fortitudo ha però un uomo con una grinta in più, Paulius Sorokas, e torna nuovamente lontano di 7. Meritat0 vantaggio Effe dopo 10′: 15-22.

Ripronti, rivia e nuova tripla di Moore portando sul +10 la Effe, a cui risponde però immediatamente Francis. Partita a scacchi con tanti errori da una parte e dall’altra in costruzione, ma la Effe è più arrembante e con i catch and shoot di un caldissimo Moore e di Sarto riesce a tornare nuovamente avanti di doppia cifra. Addirittura arrivando fino al +16: PalaPentassuglia ammutolito a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Grazie ad una serie di parziali e ai suoi esterni i Caja’s allungano sul 25-42: dominio totale di una Fortitudo totalmente diversa da quella vista una settimana fa a Cividale. Entra tutto agli ospiti: anche Della Rosa si unisce alla supremazia dei suoi mandando la F sul +20. Nel pieno dell’inerzia ospite però il palazzetto si scalda e ritrova fiducia grazie alle triple di Francis e Radonjic e i padroni di casa riescono a tornare sotto di 11, risultato con cui si chiude il primo tempo: 38-49 a metà gara.

Secondo tempo

Partenza fulminante di Brindisi. Copeland solo retina, due volte di fila, e subito i padroni di casa mandano un messaggio piuttosto chiaro alla gara in un minuto: -5. Gli ospiti non perdono però la testa e continuano a macinare punti aiutati da una buona difesa, mantenendosi a debita distanza. Dall’altra parte invece Francis e Radonjic trascinano la formazione pugliese in attacco, fino al -3 che sembra firmare l’inizio di un finale da film. La rimonta dei padroni di casa si arresta però a causa dei liberi e della tripla di Mastellari (primi punti in maglia biancoblù per l’ex Cividale): alla terza sirena è 58-65.

Brindisi senza fretta sfrutta una ottima circolazione di palla per tornare ancora una volta a contatto, questa volta fino al -2. Inerzia tutta dalla parte dei pugliesi, ma la Effe resiste e con Mastellari e Anumba riesce a rispondere colpo su colpo alle offensive ospiti. E in un amen, dal -2, dopo una palla persa, Della Rosa firma il nuovo +8. Sempre Copeland, poi di nuovo Mastellari, dall’altra parte, e ancora Copeland: si gioca sul filo del rasoio e a due minuti dalla fine il divario è di 4 punti. Seguono l’errore di Copeland e il grande canestro di Moore: l’americano-bolognese firma il +6 e con palla in mano la Fortitudo palleggia e gioca con il cronometro. Sul tecnico chiamato a Brindisi e il conseguente libero di Sarto (e sul finale una tripla incredibile) si chiude una ottima gara di Bologna, che porta a casa i due punti e sale ancora in classifica. A pari punti con Scafati e Pesaro, la Fortitudo sogna ancora: al PalaPentassuglia finisce 71-81.

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