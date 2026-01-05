Ferrari: «Devo migliorare tanto, voglio arrivare il più in alto possibile crescendo e giocando»

Francesco Ferrari è ufficialmente un nuovo giocatore della Virtus Bologna. Il campione d’Europa Under-20 ed MVP della competizione approda in bianconero dove potrà confrontarsi con i migliori giocatori d’Italia e d’Europa. Per il classe 2005 no una semplice chiamata per fare il dodicesimo uomo, ma una possibilità per conquistare minuti nelle rotazioni di coach Ivanovic.

L’ex Cividale è stato intervistato da Matteo De Santis su “La Stampa”, di seguito le sue parole.

L’intervista al nuovo giocatore della Virtus Bologna, Francesco Ferrari

Definito come predestinato, autore di 36 punti in una gara di A2 cosa che non succedeva dai tempi di Myers: «Un onore, ma richiede sempre maggiori sforzi e pressioni ogni giorno, in ogni allenamento e in ogni partita. Mi fa piacere essere passato alla storia sulle orme di un campione come Carlton Myers. E pensare che, durante la partita, neanche me ne ero accorto. Ho realizzato davvero quello che avevo fatto il giorno dopo su internet».

A Borgomanero l’esperienza tra under e senior: «Quello è stato utilissimo. La B Interregionale mi ha dato la possibilità di affrontare giocatori di taglia, stazza e esperienza che non potevo incrociare, fisiologicamente, nell’Under 19. Aver già annusato la categoria senior mi ha aiutato molto nel primo anno di A2».

L’esperienza a Cividale: «Il posto giusto per crescere: la società e i tifosi danno la fiducia che serve a un giovane per maturare giocando. Consiglierei Cividale a ogni mio coetaneo. Anche perché troverebbe un allenatore come Stefano Pillastrini: da bambino andavo al suo camp a Cesenatico, non avrei mai pensato che mi avrebbe fatto esordire in A2. Ha creduto in me prima di chiunque altro: senza considerarmi un giovane, ma un giocatore, cosa rara e preziosa».

Idoli: «Danilo Gallinari e Kobe Bryant. In Nazionale ho conosciuto il “Gallo”, è stato super: ci siamo pure messaggiati dopo il suo ritiro».

Ora c’è la Virtus Bologna: «Dal 2025 ho ricevuto tanto, spero che il 2026 sia sulla stessa lunghezza d’onda. Devo ancora migliorare tanto, ma voglio arrivare il più in alto possibile. Non so dove sarò tra dieci anni, se qui, in Europa o in Nba. Penso solo a crescere e giocare».

Fonte: Matteo De Santis – La Stampa

