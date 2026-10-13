Il punto sulla Virtus: da Venezia a Scafati, passando per il doppio turno di Eurolega

La Virtus Bologna prosegue il proprio tour de force. In un avvio di stagione che non lascia un attimo per riprendere fiato, le Vu Nere scenderanno in campo altre tre volte questa settimana. Infatti, è già arrivato il momento del secondo back-to-back europeo (a fronte di 10 totali): sul menù ci sono Parigi e Baskonia.

Il club dell’Arcoveggio ha iniziato a marce alte questa annata, contrariamente a tutti i pronostici. In LBA i bianconeri hanno calato il tris di vittorie dopo il successo su Venezia, mentre in Eurolega il bilancio è di 2-2. I prossimi appuntamenti sul calendario saranno fondamentali per capire davvero di che pasta è fatta questa squadra.

La Virtus non sbaglia contro Venezia

Sul parquet del Taliercio poteva benissimo arrivare il primo passo falso della campagna italiana. Invece, la Virtus ha lottato con le unghie e con i denti, archiviando così la pratica Venezia, anche se non senza patemi. Dopo un primo quarto in salita (29-20), le Vu Nere si sono ricompattate, riuscendo poi a prevalere in tutte e tre le frazioni successive.

Una prestazione che vale ben più di soli due punti in classifica, in quanto la truppa di Mumbrú ha mostrato ancora una volta estrema solidità mentale: sotto anche di 13 lunghezze, il gruppo non si è disunito, riuscendo a ricucire lo scarto possesso dopo possesso. Senza Moore Jr., faro offensivo nella vittoria contro il Bayern Munich (20 punti), per portare a casa la partita è servito un Trent Frazier in formato MVP (16 punti). L’esterno americano si conferma dunque sempre più in fiducia, dopo la prova convincente contro la Maxima Roma (anche in quel caso 16 punti).

Il doppio turno di Eurolega: la prova del nove

Come già anticipato, la Virtus si prepara ad affrontare in settimana il secondo doppio turno della sua stagione di Eurolega. Martedì sera, alle 20.45, le Vu Nere sfideranno Parigi nella partita in programma all’Adidas Arena. Dopodiché, il popolo bolognese potrà finalmente riabbracciare i propri giocatori venerdì, alle 20.30, nel match casalingo contro il Baskonia.

Due test che riveleranno veramente il valore di questa squadra, già capace di sorprendere l’Olympiacos al PalaDozza e di controllare il Bayern Munich in terra tedesca. Adesso, invece, bisognerà dimostrare che è possibile alzare la qualità del gioco anche contro formazioni che sulla carta risultano alla pari, se non leggermente più indietro. Inoltre, in Francia i bianconeri cercheranno di sfatare un tabù che va avanti dal 2024, anno in cui il club francese ha fatto il suo ingresso in Eurolega: da allora, i virtussini non hanno ancora centrato il primo risultato positivo contro di loro.

In campionato arriva Scafati

La settimana si concluderà con la sfida tra le mura amiche contro Scafati. La squadra campana, una delle due neopromosse del campionato, è ancora ferma a quota zero punti in questo suo ritorno nella massima serie. Le sconfitte sono maturate all’esordio contro Udine (87-63), poi in casa contro Varese (77-85), e infine contro Verona (82-89), nello scontro tra le novità di questa LBA.

Una partita chiaramente non da approcciare sotto gamba per le Vu Nere, che prima però dovranno pensare agli impegni europei. Coach Mumbrú potrà fare affidamento su un organico giovane e frizzante, sicuramente adatto a un calendario dai ritmi così tanto serrati. Dopo una crescita di rendimento esponenziale rispetto alla prestazione offerta in Supercoppa, ci si aspetta un ulteriore salto di qualità collettivo nei giorni a venire.

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