La Virtus non muore mai, battuta in rimonta la Reyer Venezia: 86-93

La Virtus Bologna vince in volata contro la Reyer Venezia. Dopo un inseguimento andato avanti per gran parte della partita, le Vu Nere alzano il tono agonistico sia in difesa che in attacco. Grazie a un più che positivo Frazier (16 punti) i bianconeri centrano la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega. In seguito a un primo tempo pieno di difficoltà, la squadra di Mumbrú la ribalta con le unghie e con i denti.

La cronaca di Reyer Venezia-Virtus: primo tempo

Partono ben allacciate le due squadre. Per le Vu Nere, Carr riprende subito da dove aveva terminato: già a quota 4 punti. Per Venezia, il vero protagonista di questo avvio è Watson Jr., autore di 2 triple in men che non si dica. Primo tentativo di allungo per la Reyer sul 19-9, grazie a un attacco estremamente prolifico e un onnipresente Tessitori. Risponde Edwards dall’altro lato, ma Green buca nuovamente la difesa bianconera, troppo disattenta (21-11). Time-out chiamato da Mumbrú. Hackett esce dalla panchina, e prova subito a suonare la carica; ma i lagunari non sbagliano mai. Dopo 8’, Virtus doppiata sul 26-13. Ci prova Klintman a togliere il tappo dal canestro, con un jolly da due punti e altrettanti liberi. Nei secondi finali Frazier sentenzia da tre punti, ma Green replica prontamente con la stessa moneta (già 8 punti per lui): 29-20 al termine dei primi 10’.

Il secondo quarto si apre con un alley-oop sull’asse Frazier-Diarra, ma poco dopo il lungo maliano commette il secondo fallo personale. Tante interruzioni in questo frangente di match. Ad approfittarne è la Reyer, che dall’arco continua a produrre (6/10), riportandosi sul +12 (36-24). In difesa la Virtus si mette a zona, e in attacco accorcia le distanze con Klintman e Carr (36-29). Già in bonus le due formazioni dopo 4’. Venezia non dà segnali di cedimento, ma dall’altra parte Baldasso fa quello che sa fare meglio: 5 punti in un amen per lui (40-34). Si abbassano le percentuali dal campo dei lagunari, mentre lievitano quelle degli ospiti (42-41). Nell’ultimo minuto, tuttavia, la squadra di Spahija ritrova fiducia nella metà campo offensiva. Grazie alla tripla allo scadere di Watson Jr., si va 51-45 all’intervallo lungo.

La cronaca di Reyer Venezia-Virtus: secondo tempo

In apertura di terzo quarto la Reyer fatica a trovare il bersaglio dalla distanza: dopo 3’ e numerosi tentativi, Green sblocca la squadra di casa. Dall’altra parte, l’attacco bolognese a sua volta stenta a decollare. Ci pensa Bowman a firmare un parziale personale di 4-0 (58-51). Si complica la sfida per Edwards e Tessitori: 3 falli a testa. Sale di colpi la contesa con la bimane di Diarra e la bomba di Wiltjer (65-58). Di nuovo a zona le Vu Nere, ma Olinde dal gomito si gira e segna indisturbato (69-62). Sul parquet del Taliercio, nonostante le diffuse difficoltà, in qualche modo i bianconeri rimangono in scia. Negli ultimi 30 secondi, Candi pesca un coniglio dal cilindro, ma il solito Frazier anticipa la sirena con un circus shot: 72-69 prima dei 10’ conclusivi.

Il quarto quarto segue un copione simile al precedente, con entrambe le formazioni che accusano un po’ di stanchezza. Dall’altro lato, la Virtus impatta la partita con la tripla di Carr: 74-74. Dopo un lungo inseguimento, le Vu Nere mettono la testa avanti con la bomba di Frazier e l’appoggio di Diarra (76-79). In uscita dal time-out Wiltjer risponde con 5 punti (81-82). I bianconeri procedono a suon di liberi, mentre Watson Jr. dà ossigeno a Venezia (84-85). La banda di Mumbrú accelera grazie al layup di un incontenibile Diarra e due liberi di Carr (84-89). Dopo l’ennesima penetrazione di Bowman, la Reyer ha anche la possibilità di pareggiare nel possesso successivo, ma Green fallisce la tripla dall’angolo: Parks cattura il rimbalzo, ma un lesto Frazier gliela tocca da dietro. A 17 secondi dalla fine, l’americano bianconero si guadagna due liberi, segnandoli entrambi. Con la partita già in ghiaccio, Carr mette il sigillo sulla partita: 86-93.

Altra vittoria in rimonta per le Vu Nere: dopo la Maxima Roma, anche la Reyer Venezia esce sconfitta dopo aver condotto per lunghi tratti della gara. Dal canto suo, la Virtus mostra nuovamente di che pasta è fatta. Senza Bello, Kokila e Moore Jr. ci pensa Frazier a guidare l’attacco bolognese. Arrivano così altri due punti pesantissimi in campionato.

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