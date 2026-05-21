Infermeria Virtus: Out Alston e Accorsi, da valutare Pajola e Diarra

Dopo la sconfitta di Gara-2 la Virtus Bologna affronta il primo momento complicato di questi Playoff Scudetto 2026, domani a Trento servirà una risposta, ma dall’infermeria arrivano notizie poco rassicuranti.

Il comunicato della Virtus Bologna

A seguito di un trauma distorsivo contusivo al ginocchio destro riportato in allenamento, Alessandro Pajola si è sottoposto nei giorni scorsi ad indagini strumentali che hanno evidenziato una irregolarità del menisco esterno. Dopo riposo e cure specifiche i sintomi sono ancora presenti per cui il giocatore verrà sottoposto ad una artroscopia diagnostica al fine di fugare ogni dubbio sulla possibilità di rientro in campo del capitano entro il termine della stagione.

Partirà con la squadra Aliou Diarra che nel corso di Gara2 ha riportato una lesione muscolare dell’addominale obliquo esterno destro. Ha già iniziato le cure specifiche, la sua partecipazione alla partita di domani rimane in dubbio e verrà monitorato quotidianamente.

Indisponibili Matteo Accorsi e Derrick Alston Jr.

La risposta sul campo

Vista la faccia migliore di Trento in Gara-2 la Virtus avrà bisogno di un passo in avanti dei suoi leader già domani sera. Il risultato largo di gara-1 potrebbe aver segnato in maniera negativa la mentalità dei ragazzi di Jakovljevic che ora dovranno reagire sul campo avversario.

Servirà sicuramente una prestazione diversa da Carsen Edwards, autore di una gara insufficiente solo poche ore fa. Tanto insufficiente da far passare quasi inosservato il fallo subito sul tiro da tre punti a pochi secondi dalla fine. Importante anche il rientro di Morgan che avrà sempre più minuti e ha già dimostrato di essere in palla.

Se dovesse arrivare il forfait da parte di Aliou Diarra sarà il turno di Alen Smailagic. Il lungo serbo potrebbe portare nuova linfa tra le fila bianconere, ma sarà determinante il suo eventuale approccio mentale.

Le informazioni sulla gara

Dolomiti Energia Trentino vs Virtus Olidata Bologna, Venerdì 22 maggio ore 20.00 – BTS Arena (Trento).

Arbitri: C. LO GUZZO – L. BALDINI – A. VALZANI .

Diretta: LBA TV, Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

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