Ivanovic: «Nel secondo tempo abbiamo giocato molto male, infatti non c’è stata partita»

Pesante sconfitta per la Virtus, travolta 91-60 dall’Efes in una serata in cui, come ammesso senza giri di parole da coach Dusko Ivanovic, la differenza l’ha fatta soprattutto l’intensità difensiva. Al termine della gara, l’allenatore bianconero ha analizzato con lucidità una partita che nel secondo tempo ha preso una direzione ben precisa.

Le statistiche della gara.

Le parole di Coach Ivanovic al termine di Efes – Virtus

«Congratulazioni all’Efes. Noi nel secondo tempo abbiamo giocato molto male, infatti non c’è stata partita. Nel primo tempo avevamo giocato così così, ma nel secondo tempo abbiamo mollato subito e dopo non c’è stata partita». Parole che fotografano un crollo evidente nella ripresa, quando la Virtus non è riuscita a restare agganciata agli avversari, lasciando progressivamente campo e fiducia ai turchi.

Il tecnico ha sottolineato come l’aspetto mentale ed energetico sia stato determinante: «Senza la difesa e senza l’energia è difficile giocare». Un concetto ribadito più volte nel corso dell’analisi, a testimonianza di quanto per Ivanovic tutto parta dall’atteggiamento nella propria metà campo.

Tra i temi della serata anche la prova complicata di Edwards, limitato in attacco dalla pressione dell’Efes. «Loro hanno semplicemente giocato una buona difesa contro di lui e questo è stato il problema. Non abbiamo condiviso tra di noi la palla e lui è stato costretto a giocare ogni volta uno contro due o uno contro tre. Questo ha reso la sua partita difficile». Una mancanza di circolazione e di collaborazione offensiva che ha finito per isolare il talento bianconero, rendendo prevedibile l’attacco.

Ivanovic ha poi ampliato il discorso tornando al nodo centrale della serata: «Prima di tutto questa sera abbiamo difeso male. Poi, ogni volta che difendiamo bene, segniamo tanti punti in transizione e giochiamo con più fiducia in attacco. Quando non difendiamo invece niente funziona: in attacco non facciamo punti, non muoviamo la palla e giochiamo lentamente. Tutto parte da una buona difesa».

Un messaggio chiaro, che guarda oltre la singola sconfitta: per ritrovare competitività e fluidità offensiva, la Virtus dovrà ripartire dalla propria identità difensiva.

