Jakovljevic: «C’è stata reazione nella ripresa, vinto con disciplina difensiva e aggressività»

La Virtus Bologna parte piano a Sassari, una Dinamo che prova l’ultima spiaggia salvezza, ma nella seconda metà di gara le V Nere si impongono conquistando la vittoria per 80-73. Una gara giocata in controllo, nella quale sono bastati 10 minuti di vera Virtus (terzo quarto) per ottenere la vittoria con un parziale di 15-30.

Tra i migliori della gara sicuramente Saliou Niang con i suoi 16 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, ma sopratutto diverse giocate importanti nei momenti crucuiali del match. Buoni segnali anche dal rientrato Pajola (12 punti, 4 recuperi e 4 rimbalzi). Prosegue al meglio anche l’inserimento di Yago Dos Santos, in una gara di gestione è stato capace di mettere il suo zampino trovando la doppia cifra.

Le statistiche complete della gara.

Le parole di Nenad Jakovljevic al termine di Sassari – Virtus

«Abbiamo iniziato non benissimo la partita, faticando e patendo la fisicità di Sassari, che ci aspettavamo. Ci siamo innervositi cercando soluzioni personali e non di squadra. Le partite durano però quaranta minuti e alla ripresa c’è stata reazione sia come disciplina difensiva che di aggressività, abbiamo ottenuto la vittoria grazie alla reazione del terzo periodo».

Con la vittoria odierna la V Nera si assicura la testa di serie per tutti i Playoff Scudetto, anche con una sconfitta nell’ultima di campionato il primato sarebbe salvo per via degli scontri diretti a favore nella sfida contro Brescia.

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