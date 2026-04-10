Jakovljevic: «Ancora una sconfitta cercando di fare del nostro meglio, pagato il brutto inizio»

Ancora una sconfitta per la Virtus Bologna che si deve arrendere al Baskonia con il risultato finale di 72-82. Una gara che ha visto i bianconeri impegnati nel provare a ricucire il vantaggio iniziale dei baschi senza però mai riuscire ad affondare il colpo. Si chiude così la stagione europea casalinga, l’ultima sfida esterna sarà invece la prossima settimana contro il Maccabi Tel Aviv.

Le statistiche della gara.

Le parole di Jakovljevic al termine di Virtus Bologna – Baskonia

«Abbiamo perso un’altra partita, anche se abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Sfortunatamente abbiamo iniziato male la partita con un approccio difensivo sbagliato, avendo concesso 28 punti nei primi 10 minuti: decisamente troppo. Dopo abbiamo fatto certamente meglio, ma non è stato abbastanza per essere competitivi nei 40′ e vincere la partita.

Penso che i nostri siano i tifosi migliori d’Italia. Vengo da un paese come la Serbia nel quale la tifoseria certamente si fa sentire. Credo dunque che il tifo abbia il sacrosanto diritto di dire la propria e contestare pubblicamente la squadra. Questa cosa ci fa sentire male, ma la rispettiamo e ci dà la motivazione per trovare soluzioni che però sappiamo richiedere tempo.

Penso che il problema delle palle perse non sia un problema di approccio ma piuttosto una conseguenza dettata dal fatto che giochiamo senza play».

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