Jakovljevic: «Contento per la vittoria, ma dobbiamo lavorare ancora tanto»

La Virtus Bologna chiude la stagione europea con una vittoria esterna, sul neutro di Belgrado Hackett e compagni hanno sconfitto per 89-85 il Maccabi Tel Aviv. Una gara condotta dall’inizio alla fine, seppur senza motivazioni di classifica la formazione bianconera ha voluto chiudere al meglio un percorso europeo dolce amaro.

Segnali positivi sono arrivati da Alen Smailagic che sembra pian piano riprendere fiducia. Molto bene Niang dai 6,75 da dove ha trovato un 3/3 inaspettato. Prova solida anche per Edwards e Alston Jr, con un Diarra da 13 punti e 8 rimbalzi a chiudere il conto dei migliori in campo.

Le statistiche complete.

Le parole di Coach Jakovljevic al termine di Maccabi – Virtus

«Quella di stasera è stata una gara veramente tosta. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra come Maccabi, ben allenata da un bravo allenatore e con ottimi giocatori che sanno giocare assieme una buona pallacanestro. Anche per queste motivazioni questa vittoria è ancora più importante per noi. Sono contento per la vittoria e come ho detto sempre ai miei giocatori non possiamo commettere alcuni errori frutto di cali di concentrazione, sia sui 24 secondi che nei 40 minuti. Non possiamo permetterci di perdere una partita per questi errori ed è per questo che dovremo lavorare su questi aspetti per fare in modo che non si ripetano: questo è certo».

V Nere che chiudono così la campagna continentale con un record di 14 vittorie e 24 sconfitte e si possono ora concentrare sul grande obbiettivo stagionale: confermarsi campioni d’Italia. Il prossimo passo di questa lunga cavalcata sarà Tortona, dove domenica pomeriggio i felsinei affronteranno la Bertram Derthona.

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