Jakovljevic: «Tenere Tortona a 69 punti non è facile, mi complimento con la squadra»

La Virtus Bologna prosegue il proprio cammino di crescita con l’importante vittoria ottenuta sul campo di Tortona per 74-69. Nel giorno d’esordio di Yago Dos Santos la V Nera trova un playmaker capace di mettere a segno 12 punti e smistare 6 assist dopo solo un allenamento e mezzo insieme alla squadra.

L’MVP della gara è però un intramontabile Daniel Hackett, capace di aprire la gara con sette punti in fila. Il 23 bianconero ha poi chiuso con 13 punti e la solita leadership a disposizione dei compagni. Miglior realizzatore della gara Derrick Alston Jr con 16 punti e diversi canestri importanti dall’arco.

Le statistiche della gara.

Le dichiarazioni di Coach Jakovljevic post Tortona – Virtus

«Per noi quella di stasera è stata una partita molto difficile perché abbiamo affrontato una squadra veramente forte: con gerarchie chiare, allenata molto bene e tanti punti nelle mani soprattutto quando gioca in casa. Quindi va detto che siamo stati anche un po’ fortunati con le percentuali da 3 punti, soprattutto nel primo tempo dato che loro hanno fatto 1 su 20. Comunque tenere una squadra come Tortona con un talento offensivo così alto solo a 69 punti non è mai facile, perciò mi devo complimentare con la squadra. Allo stesso modo però ci deve allarmare il fatto che abbiamo commesso alcuni errori che non andranno più commessi.

Dos Santos? Abbiamo vinto. Quando si vince è più facile giudicare l’impatto. Yago ha dato una mano alla squadra. Probabilmente il mio lavoro oggi era proprio calmarlo e renderlo calmo, tranquillo e lucido per dare una mano alla squadra. Yago ci teneva tanto a vincere la partita e iniziare questo percorso con noi. Ha giocato quasi 25 minuti di altissima qualità, soprattutto considerando che è arrivato solo una settimana fa e ha fatto un solo allenamento di squadra. Sono molto contento del suo approccio e della sua prestazione».

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