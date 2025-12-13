La preview di Dole Basket Rimini – Fortitudo Flats Service Bologna

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite: la Fortitudo si presenta al big match di Rimini con diversi interrogativi, ma anche con una classifica che, nonostante tutto, racconta una realtà meno drammatica di quanto l’umore del momento suggerirebbe. Essere stabilmente tra quarto e quinto posto, in un campionato segnato da una sequela continua di infortuni e continui aggiustamenti di mercato, non è da sottovalutare. La vetta non è irraggiungibile e il margine che separa la Effe dalle prime non è certo abissale.

Rimini, attacco stellare e fiducia ritrovata

Rimini arriva all’appuntamento forte del miglior attacco dell’intera A2: 82,3 punti a partita, quasi sette in più rispetto alla media offensiva della Fortitudo. Numeri che raccontano una squadra capace di accendersi rapidamente e di colpire con continuità, anche lontano da casa. Non a caso, il percorso dei romagnoli è stato fin qui più brillante in trasferta che tra le mura amiche, con un bilancio complessivo di 9 vittorie e 6 sconfitte e tre gare esterne consecutive alle spalle, due delle quali vinte.

Il faro resta l’ex Ogden, protagonista recente con 11 punti di media e picchi ancora più alti nelle ultime uscite (13 e 17 nelle ultime 2). Oltre alla produzione offensiva, il lungo americano si conferma uno dei migliori rimbalzisti del campionato, quarto assoluto nella graduatoria di categoria. Accanto a lui, un gruppo di italiani affidabile e ben strutturato, guidato sul perimetro da Marini (MVP italiano di A2 lo scorso anno) e Denegri, con Camara, ex Virtus, pronto a farsi sentire nel pitturato. L’assenza ormai prolungata di Robinson ha tolto brillantezza al backcourt, ma non ha scalfito la solidità complessiva di una squadra allenata da Sandro Dell’Agnello.

Fortitudo, tra resilienza e ricerca di continuità

Il momento della Effe è complesso, soprattutto lontano dal PalaDozza. Il recente ko nel recupero di Bergamo, maturato nel finale con una serie di triple decisive dei lombardi, ha lasciato scorie soprattutto per come è arrivato. Eppure, Attilio Caja ha sottolineato in positivo l’atteggiamento della squadra, ribadendo come la Fortitudo resti una formazione dura, compatta e difficile da affrontare.

Il problema, semmai, è trovare continuità offensiva. Benvenuti e Mazzola sono out, Fantinelli resta in dubbio per il problema alla schiena, mentre Moore in forse, dovrebbe tornare dopo oltre un mese di stop alla caviglia.

