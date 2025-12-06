La preview di Fortitudo Flats Service Bologna – Bi.Emme Service Libertas Livorno

La Fortitudo torna al Paladozza con un’urgenza: ricominciare a fare la Fortitudo. Dopo la brutta prestazione di Avellino, che ha lasciato qualche scoria, i biancoblù devono riassestarsi in vista della sfida di domani contro una Livorno in piena ascesa. Il ko in Irpinia, sebbene qualche blackout stagionale sia più che perdonabile, ha mostrato una squadra spenta, lenta nel reagire e incapace di dare continuità ai propri principi, soprattutto difensivi, l’aspetto che da inizio stagione ha rappresentato la spina dorsale del progetto Caja. Bisognerà invertire subito rotta.

Un blackout

La Fortitudo si è presentata al Pala Del Mauro senza la durezza che l’ha accompagnata negli ultimi mesi e il risultato è stato evidente: 85 punti subiti, uno dei passivi più alti dell’anno, e nessuna reale capacità di invertire l’inerzia del match. Inoltre, quattro delle cinque sconfitte stagionali sono arrivate quando gli avversari hanno superato quota 80. La Effe, quando non impone il proprio spartito difensivo, si inceppa anche in avanti, come dimostra il modesto 10/29 da due e 9/28 dall’arco messo insieme ad Avellino.

A rendere il quadro ancora più pesante ci pensano le assenze. Mazzola e Imbrò continuano a essere indisponibili e, sebbene Moore e lo stesso Imbrò dovrebbero rientrare nella prossima settimana, per Caja restano nodi importanti nella gestione delle rotazioni.

L’avversaria – Livorno, numeri, gerarchie e certezze

La Bi-Emme Service Livorno arriva a Bologna con un biglietto da visita mica da ridere: 10-5 di record, tre vittorie consecutive e una solidità fuori dal comune. La squadra di coach Diana, che torna sul parquet dove due anni fa conquistò sul campo una promozione memorabile, si presenta come una delle realtà più complete dell’intera A2.

L’attacco ruota intorno al cannoniere principe della categoria, Woodson, che viaggia a 20.3 punti di media ed è oggi la principale minaccia offensiva dell’intero campionato. Accanto a lui Tiby, terzo miglior rimbalzista della competizione (8.5 a partita), capace di produrre costantemente impatto in area e presenza fisica. Anche l’ala Tozzi poi sta vivendo una delle sue migliori stagioni: otto volte in doppia cifra e un rendimento sempre più continuo. A completare il quadro c’è l’esperienza infinita di Ariel Filloy, che ha bisogno di poche presentazioni.

Si gioca domani al Paladozza, ore 18.00, diretta LNP Pass, Radio San Luchino e audiocronaca Canale 88.

