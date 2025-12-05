La Preview di Virtus Bologna – Dubai Basketball

Dopo una settimana abbondante di pausa la Virtus Bologna ritrova il campo in Eurolega contro Dubai Basketball in una serata speciale per via del ritorno il Virtus Arena. Il quattordicesimo turno della massima competizione europea sarà un vero test di maturità per i bianconeri, ancora imbattuti tra le mura amiche ma per la prima volta in stagione lontano dal PalaDozza. Le due compagini condividono il medesimo record di 6 vittorie e 7 sconfitte, maturate allo stesso modo con un solo successo lontano da casa.

Come arriva la Virtus Bologna

Prima della pausa le V Nere si erano lasciate con la sconfitta sul finale rimediata in casa del Fenerbahce, nella quale però una pallacanestro di alto livello ha contrassegnato la prestazione bianconera. Durante la pausa coach Ivanovic ha concesso quattro giorni di completo stacco ai suoi ragazzi, per poi tornare in Porelli con un recuperato Alen Smailagic. Situazione diversa per Taylor che avrà bisogno ancora di qualche giorno per recuperare dall’infortunio.

Come sottolineato anche da capitan Pajola la squadra ha lavorato per limare quelli che fino a questo momento sono stati gli errori più comuni, tra questi sicuramente la solidità a rimbalzo con particolare attenzione ai rimbalzi offensivi concessi: 12.6 a partita. Da controllare con maggior attenzione anche le palle perse, dato preoccupante rappresentato dalle 15 di media a partita, nessuna squadra fa peggio in Eurolega.

La V Nera ha però anche diversi punti a suo favore essendo la seconda squadra per assist di media a partita: 20.1, dai quali derivano ottime percentuali al tiro da due: 58.1% e da tre punti: 36.6%. La squadra di Dusko Ivanovic è attualmente anche la settima difesa della competizione con 83.3 punti di media concessi alle avversarie, che in casa diventano 78,8.

Come arriva Dubai Basketball

La formazione degli Emirati Arabi Uniti, esordiente in Eurolega e nelle competizioni europee in generale, condivide il record con le V Nere e fuori casa ha vinto solamente contro il Fenerbahce il 14 ottobre (periodo in cui i campioni d’Europa in carica non avevano ancora ingranato le marce giuste). La squadra allenata da coach Golemac, è un mix tra esperti della categoria ed esordienti.

A Bologna non saranno del match Dzanan Musa e Dwayne Bacon, due dei profili di punta del roster. Non ci sarà neanche l’ex Jaiteh, infortunatosi prima dell’inizio della stagione, mentre tornerà per la prima volta da avversario Awudu Abass.

Dubai basa il proprio gioco sulla prolificità offensiva di giocatori come Petrusev, Kabengele (ex Venezia) e Bertans sotto i ferri ma anche Wright ed Ellis tra gli esterni. Quella di Abass e compagni è una formazione sbilanciata all’attacco con 86.2 punti realizzati a partita, che soffre però in difesa (88.1 concessi). Delle ultime cinque gare Dubai ne ha vinte 3 (tutte in casa) ed è reduce dalla vittoria contro Parigi per 90-89.

Informazioni sulla gara

Virtus Bologna vs Dubai Basketball, venerdì 5 dicembre ore 20.30 – Virtus Arena (Bologna).

ARBITRI: Sreten Radovic, Sergio Silva, Can Mavisu.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

