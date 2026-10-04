La Virtus soffre, ma batte la Maxima Roma: 98-89

La Virtus Bologna vince una partita non banale contro una Maxima Roma particolarmente combattiva. Dopo un primo quarto in totale controllo, le Vu Nere si inceppano in attacco. Dall’altra parte, invece, la squadra capitolina trova risorse preziose da Moon (13 punti), Brown III (12 punti e 11 rimbalzi) e Lemar (18 punti). Dopo essere finiti sotto in doppia cifra nell’ultimo quarto, i bianconeri risalgono la corrente e la vincono nel segno di Carr.

La cronaca di Virtus-Maxima Roma: primo tempo

Inizio a marce basse per le due formazioni, con la Virtus che cavalca Diouf (4 punti tutti suoi). Partenza in quintetto per Ferrari, che ripaga subito la scelta di coach Mumbrú con una sequenza positiva: tripla dall’angolo, stoppata e due tiri liberi (9-6). La Maxima si incarta in attacco, complici le cattive spaziature e le basse percentuali dal campo (2/8). Nell’altra metà, invece, le Vu Nere corrono e si divertono (17-6, massimo vantaggio). Ci pensa Holiday a porre fine al parziale di 13-0 dei bianconeri. La second unit della Virtus, con Baldasso e Casarin, entra bene nella gara. I primi 10’ terminano 25-16 per i padroni di casa, già autori di 10 assist complessivi.

Nel secondo quarto calano le percentuali al tiro per le Vu Nere, con Roma che, forte dei rimbalzi offensivi, accorcia le distanze (25-22). Ancora a secco la Virtus dopo 3’. In uscita dai blocchi Alibegović punisce da tre, firmando il sorpasso romano (25-27). Dall’altro lato Diarra ne appoggia due, interrompendo il digiuno bianconero. Dopo 17’ il punteggio recita 33-32, in un match che stenta a decollare. Terzo fallo per Ferrari. Nonostante la serata storta al tiro, la Maxima conduce sul 35-37. Nell’ultimo minuto, la banda di coach Cotelli stringe le maglie difensive, e in attacco Lemar trova un prezioso gioco da 2+1 (35-40). Moon continua il proprio show offensivo, ma dall’altro lato Carr risponde con la stessa moneta. All’intervallo lungo si va sul 37-42 per gli ospiti. Da evidenziare, da una parte i 10 rimbalzi di Brown III, dall’altra i 6 assist di Carr.

La cronaca di Virtus-Maxima Roma: secondo tempo

Nella terza frazione ci prova Frazier a scuotere la Virtus con una tripla, due liberi e un appoggio (44-45). Le Vu Nere trovano fluidità in attacco (48-45), con un Carr sempre più regista (già 10 assist). Roma va in bonus dopo 3’, e in attacco fa ancora grande fatica. Ci prova Lemar a prendersi la Maxima sulle spalle, con la seconda azione da 2+1 del suo match (51-48). I cambi di coach Cotelli pagano i dividendi, e la squadra capitolina piazza un parziale di 10-0 (51-55). Un incontenibile Frazier tiene in scia di galleggiamento la Virtus. Diarra torna in campo e fa subito tremare il ferro del PalaDozza (58-59). Nell’ultimo minuto Camara sale in cattedra per Roma, che finisce in crescendo il terzo atto della partita (65-68). Si chiude il sipario su un quarto molto spezzettato, frutto dei tanti falli commessi dalle due parti.

Gli ultimi 10’ si aprono con una tripla per entrambe le squadre (Moore Jr. e Veronesi). Una serie di fischi dubbi accendono il pubblico di casa. La Maxima, sulle ali di Moon e Brown III, scappa sul 70-81 (massimo vantaggio per gli ospiti). In uscita dal time-out la Virtus mostra la faccia giusta: con Hackett e Carr ricuce subito sul 75-81. Di nuovo in bonus le Vu Nere dopo solo 5’. I bianconeri alzano il livello difensivo, e in attacco trovano 5 punti in fila da Klintman (82-82). Gran finale al PalaDozza. Carr sempre più leader dell’attacco virtussino: per lui 16 punti nel quarto conclusivo (92-89). Con un minuto da giocare, Moon fallisce la tripla del pareggio. Dall’altra parte, invece, il solito Carr prende per mano la squadra, subisce fallo e dalla lunetta mette il punto esclamativo sulla gara. Finisce 98-89 per la Virtus.

Le Vu Nere vincono una partita insidiosa contro una Maxima Roma mai doma. Seconda vittoria in altrettante partite di campionato per la squadra del patron Zanetti. Da sottolineare l’ennesima prova eccezionale di Carr, che dà continuità alla prestazione offerta in Eurolega, chiudendo con 21 punti e 13 assist. Molto positivo anche Frazier (16 punti): cruciale il suo contributo nel terzo quarto.

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