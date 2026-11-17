Una vittoria dal sapore dolcissimo. La Virtus Costa Bologna non si lascia intimorire dai nomi e dal budget del Panathinaikos: al PalaDozza le Vu Nere trionfano con merito. Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio e delle cattive percentuali da tre punti (3/17), la compagine di Mumbrú mette in piedi un vero e proprio clinic difensivo nei secondi 20’. Diouf e Diarra banchettano contro Yabusele e Mitoglu, Bello spariglia le carte in tavola e Carr risulta clutch come al solito. Dopo l’Olympiacos, anche i cugini ellenici cedono il passo al Madison di Piazza Azzarita. Solo applausi per il club dell’Arcoveggio.

La cronaca di Virtus-Panathinaikos: primo tempo

Nei primi 2’ c’è solo il Panathinaikos in campo (0-6), con la Virtus che si schianta a più riprese contro una difesa a dir poco granitica. Poi, le Vu Nere si allacciano le scarpe e pareggiano l’intensità fisica degli ospiti: Diouf buca per tre volte Lessort e fa 8-8. La banda di Mumbrú è ancora a secco da tre (0/6), dopo 8’. Nunn insiste in isolamento, ma ha quasi sempre ragione lui (10-16). I due rispettivi veterani, Hackett e Sloukas, entrano e segnano. Diarra fa tremare il ferro e Frazier la mette da distanza siderale; i bianconeri sono lì (17-18). Hayes-Davis allunga dalla lunetta, ma il numero 1 di casa pesca il coniglio dal cilindro. Al termine del primo quarto è 19-20.

Con Lessort a rifiatare in panchina, Diouf banchetta al cospetto di Mitoglu (13 punti): la notizia di serata arriva dalla linea della carità, dove il 35 sembra aver ritrovato il vecchio smalto (7/7). L’equilibrio regna sovrano in questo secondo periodo, in cui le due formazioni si rispondono colpo su colpo. Al 15’, il punteggio dice 30-34. In difesa la Virtus morde ferocemente, mentre davanti fattura con interessi (35-34). Bello dà più di qualche grattacapo al Panathinaikos, che in attacco si affida agli squilli di Nunn e Hayes-Davis (38-40). Mumbrú scongela Baldasso e Ferrari dopo 19’. Kokila ferisce dalla media, Francisco la insacca dal parcheggio di Piazza Azzarita. All’intervallo lungo, c’è ancora una partita al PalaDozza: 40-43.

La cronaca di Virtus-Panathinaikos: secondo tempo

In una serata in cui nessuno segna dall’arco, Kokila infila la seconda personale. Poi, Bonga segue a ruota, Carr replica da tre, ma Francisco va per due volte dentro col motorino. I greens scappano con la zampata di Nunn, ma il 2 della Virtus ormai ci ha preso gusto (50-54). Alston Jr. fallisce la schiacciata in solitaria: è questa la fotografia del suo match fino ad ora. Mumbrú chiama Diarra, il maliano risponde presentissimo: Yabusele può ben poco contro di lui. Gli ateniesi vanno in tilt in attacco, allora Moore Jr. fa 58-56. Edwards lucra altri due punti dall’ennesimo rimbalzo offensivo (15): al 30esimo è 60-56.

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare: Sloukas ne fa 8 in fila, Hackett appoggia il layup (62-64). La Virtus reagisce d’orgoglio con la bomba e la scucchiaiata di Frazier (68-64). Il Panathinaikos non muove mai la palla in attacco, le Vu Nere invece allargano la forbice con Bello (71-66). Bonga e Nunn danno ossigeno agli ellenici, ma il folletto ex Anversa ora è un rebus: punti e assist al servizio della squadra (79-72). Il 25 biancoverde punisce dai 6,75 metri, poi Lessort accorcia sul 79-77. In uscita dal time-out: Frazier sbaglia la tripla, Moore Jr. fa la voce grossa a rimbalzo, e Carr capitalizza con il morso del cobra (81-77). Nunn prova a vincerla da solo, ma Diarra oscura clamorosamente la vallata: dall’altro lato Moore Jr. ne aggiunge altri due. Lessort segna il gancio, ma ormai è troppo tardi. Finisce 84-79.

La Virtus Costa Bologna interrompe una striscia di 5 sconfitte consecutive in Eurolega, e lo fa in grande stile. Al PalaDozza cadono a sorpresa i giganti del Panathinaikos. Dopo stasera, il record degli uomini di Mumbrú sale a 5-7.

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