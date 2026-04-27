I candidati Virtus agli LBA Awards 2026, fa discutere la scelta degli MVP

Sono stati svelati questa mattina i candidati agli LBA Awards 2026, diversi i nomi facenti parte della Virtus Bologna, ma c’è un però. Nonostante le V Nere siano da praticamente inizio campionato in vetta alla classifica, neanche un bianconero è stato selezionato come papabile vincitore al premio di MVP. Una scelta insolita che sta già facendo discutere.

I giocatori della Virtus Bologna in gara per i vari Awards

Doppia candidatura per Saliou Niang, in lizza sia per il premio di miglior italiano che per quello di Best Under 22. Tra i migliori difensori non poteva mancare il nome del capitano bianconero Alessandro Pajola, rientrato ieri in campo dopo un lungo infortunio. Presente anche Matt Morgan come candidato al titolo di sesto uomo dell’anno.

Carsen Edwards figura invece in lizza solamente nella categoria di “Giocatore più spettacolare”, per il numero 3 bianocnero ci si aspettava una nomination anche per il titolo di miglior giocatore del campionato, sia per la sua resa che per l’andamento stagionale della squadra di cui è il punto di riferimento offensivo.

I candidati MVP

– Miro Bilan (Germani Brescia)

– Armoni Brooks (EA7 Emporio Armani Milano)

– Amedeo Della Valle (Germani Brescia)

– Jahmi’us Ramsey (Pallacanestro Trieste)

– Christian Vital (Bertram Derthona Tortona)

La selezione dei candidati è stata curata dalla redazione di LBATV.

BEST ITA OF THE YEAR – Fastweb

Miglior giocatore italiano della regular season 2025/26

– Mirza Alibegovic (APU Old Wild West Udine)

– Giordano Bortolani (Acqua S.Bernardo Cantù)

– Davide Casarin (Vanoli Basket Cremona)

– Amedeo Della Valle (Germani Brescia)

– Saliou Niang (Virtus Olidata Bologna)

BEST UNDER 22 OF THE YEAR – IBSA

Miglior giocatore della regular season 2025/26 nato dal 1° gennaio 2004 in poi

– Elisee Assui (Openjobmetis Varese)

– Patrick Hassan (Dolomiti Energia Trentino)

– Saliou Niang (Virtus Olidata Bologna)

– Ousmane Ndiaye (Vanoli Basket Cremona)

– David Torresani (Nutribullet Treviso Basket)

BEST DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR – Pall-Ex

Miglior difensore della regular season 2025/26

– Leandro Bolmaro (EA7 Emporio Armani Milano)

– Tazè Moore (Openjobmetis Varese)

– Josh Nebo (EA7 Emporio Armani Milano)

– Alessandro Pajola (Virtus Olidata Bologna)

– Brianté Weber (Nutribullet Treviso Basket)

SIXTH MAN OF THE YEAR – DOLE

Miglior giocatore con almeno il 50% delle partite iniziate dalla panchina nella regular season 2025/26

– Jason Burnell (Germani Brescia)

– Erick Green (Acqua S.Bernardo Cantù)

– Prentiss Hubb (Bertram Derthona Tortona)

– Matt Morgan (Virtus Olidata Bologna)

– JT Thor (UNA Hotels Reggio Emilia)

MOST IMPROVED PLAYER OF THE YEAR – Pokerstarsnews

Giocatore maggiormente migliorato rispetto alla stagione 2024/25

N.B. il candidato deve essere almeno alla sua seconda stagione consecutiva in LBA

– Giordano Bortolani (Acqua S.Bernardo Cantù)

– Jason Burnell (Germani Brescia)

– Davide Casarin (Vanoli Basket Cremona)

– Giovanni Veronesi (Vanoli Basket Cremona)

– Kyle Wiltjer (Umana Reyer Venezia)

SANDRO GAMBA TROPHY – COACH OF THE YEAR – ERREÀ

Miglior allenatore della regular season 2025/26

– Pierluigi Brotto (Vanoli Basket Cremona)

– Matteo Cotelli (Germani Brescia)

– Mario Fioretti (Bertram Derthona Tortona)

– Ioannis Kastritis (Openjobmetis Varese)

– Dimitris Priftis (UNA Hotels Reggio Emilia)

MOST SPECTACULAR PLAYER OF THE YEAR – Doctor Glass

Il giocatore più spettacolare della regular season 2025/26 (votato solo dai tifosi)

– Armoni Brooks (EA7 Emporio Armani Milano)

– Carsen Edwards (Virtus Olidata Bologna)

– Tazè Moore (Openjobmetis Varese)

– Josh Nebo (EA7 Emporio Armani Milano)

– Jahmi’us Ramsey (Pallacanestro Trieste)

Gli LBA Awards 2026 presented by Unipol, i premi della Lega Basket Serie A dedicati ai protagonisti della regular season della Serie A Unipol 2025/26, entrano sempre più nel vivo: da oggi, lunedì 27 aprile, alle 23.59 di domenica 10 maggio, tutti i giocatori, il capo allenatore e un dirigente dei club di LBA, un panel di media e community e tutti i fan potranno esprimere le proprie preferenze.

I fan potranno esprimere le proprie votazioni su sito e app della MyLBA, registrandosi al seguente link: https://bit.ly/LBAAwa_2026_sito.

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