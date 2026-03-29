Le pagelle di Fortitudo-Avellino (71-62). Il Paladozza è una regola

E alla fine vince la Fortitudo. La regola del Paladozza non tradisce e il punto esclamativo sulla miglior settimana della stagione è inequivocabile. E poi c’è Sorokas che boh, allora fai quello che vuoi..

Le pagelle di Fortitudo-Avellino (71-62)

Flats Service Fortitudo Bologna

Matteo Fantinelli : 2 punti (0/2 da due, 0/0 da tre). Orchestra il tutto in cabina di regia lasciando anche l’incombenza a Moore in più di un’occasione. Ordinario, pulito e classico assistman di giornata (8 per il cap oggi). Voto 6,5.

: 2 punti (0/2 da due, 0/0 da tre). Orchestra il tutto in cabina di regia lasciando anche l’incombenza a Moore in più di un’occasione. Ordinario, pulito e classico assistman di giornata (8 per il cap oggi). Lee Moore : 7 punti (1/3 da due, 1/1 da tre). Inizialmente spinge incidendo a metà poi cresce in confidenza. Se comincia a fare la differenza anche lui. Voto 6,5

: 7 punti (1/3 da due, 1/1 da tre). Inizialmente spinge incidendo a metà poi cresce in confidenza. Se comincia a fare la differenza anche lui. Alvise Sarto : 12 punti (0/3 da due, 3/8 da tre). Dai 6,75 metri non è la stufa di Pesaro e questo non lo fa entrare completamente nella sfida commettendo anche qualche ingenuità di troppo ma poi sa farsi perdonare con la sua specialità. Voto 6.

: 12 punti (0/3 da due, 3/8 da tre). Dai 6,75 metri non è la stufa di Pesaro e questo non lo fa entrare completamente nella sfida commettendo anche qualche ingenuità di troppo ma poi sa farsi perdonare con la sua specialità. Simon Anumba : 12 punti (6/9 da due, 0/0 da tre). A mostrare i muscoli in Balotelli style ci ha preso gusto. Anche a fare la voce grossa sotto entrambe le plance. Voto 7.

: 12 punti (6/9 da due, 0/0 da tre). A mostrare i muscoli in Balotelli style ci ha preso gusto. Anche a fare la voce grossa sotto entrambe le plance. Paulius Sorokas : 24 punti (3/7 da due, 4/9 da tre). “So-ro-kas lalalalalala”. Ingiocabile per gli avversari, divertimento per lui, godimento per tutti gli altri come canta la Fossa. Dopo meno di 7′ va in doppia cifra e migliora i suoi numeri di minuto in minuto. Forse si poteva preservare anche un filo di più lo stato di trans-agonstica in cui versa da qualche mese. Voto 9 (come la sua canotta).

: 24 punti (3/7 da due, 4/9 da tre). “So-ro-kas lalalalalala”. Ingiocabile per gli avversari, divertimento per lui, godimento per tutti gli altri come canta la Fossa. Dopo meno di 7′ va in doppia cifra e migliora i suoi numeri di minuto in minuto. Forse si poteva preservare anche un filo di più lo stato di trans-agonstica in cui versa da qualche mese. Gianluca Della Rosa : 7 punti (2/4 da due, 1/5 da tre). Finale in crescita ma intensissimo anche prima. Ad un tratto è anche a difendere su Pullazi in un mismatch tra i più squilibrati possibile. Volontà sì, resa che cresce con lo scorrere dle cronometro quando dalle sue mani congela la partita. Voto 6,5.

: 7 punti (2/4 da due, 1/5 da tre). Finale in crescita ma intensissimo anche prima. Ad un tratto è anche a difendere su Pullazi in un mismatch tra i più squilibrati possibile. Volontà sì, resa che cresce con lo scorrere dle cronometro quando dalle sue mani congela la partita. Matteo Imbrò : 3 punti (0/2 da due, 0/2 da tre). Meno in palla delle ultime uscite, a metà del terzo quarto s’infortuna al ginocchio ed è costretto a uscire sostenuto dai compagni. Dovesse trattarsi di qualcosa di serio la sfiga ci avrebbe visto benissimo. Voto 6.

: 3 punti (0/2 da due, 0/2 da tre). Meno in palla delle ultime uscite, a metà del terzo quarto s’infortuna al ginocchio ed è costretto a uscire sostenuto dai compagni. Dovesse trattarsi di qualcosa di serio la sfiga ci avrebbe visto benissimo. Niccolò De Vico : 4 punti (2/2 da due, 0/1 da tre). Concede fiato ai titolare senza farli rimpiangere. Voto 6.

: 4 punti (2/2 da due, 0/1 da tre). Concede fiato ai titolare senza farli rimpiangere. Samuele Moretti : 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre). Voto NG.

: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre). Vincenzo Guaiana: 0 punti (0/0 da due, 0/1 da tre). Minuti importanti e di fiducia dopo l’espulsione di Moore. Voto 6.

Avellino Basket

Andrea Zerini: 0 punti (0/2, 0/0) – Voto 5.

Jaren Lewis: 18 punti (6/8, 1/4) – Voto 6.

Mikk Jurkatamm: 0 punti (0/0, 0/3) – Voto 5.

Jay Jay Chandler III: 14 punti (4/7, 2/5) – Voto 6.

Federico Mussini: 16 punti (1/4, 3/9) – Voto 6,5.

Alessandro Grande: 2 punti (1/1, 0/6) – Voto 5.

Giovanni Pini: 3 punti (0/4, 1/1) – Voto NG.

Rei Pullazi: 5 punti – (0/2, 0/3) – Voto 5,5.

Giacomo Dell’Agnello: 4 punti (1/3, 0/1) – Voto 5.

Lucas Fresno: 0 punti (0/0, 0/1)– Voto NG.

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