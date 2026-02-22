Le pagelle di Fortitudo-Rieti (79-65). Ciclone lituano

La Fortitudo piega Rieti con un secondo tempo di forza e qualità, trasformando una gara in equilibrio in un successo netto. Dopo 20 minuti punto a punto, i biancoblù cambiano marcia e scavano il solco decisivo nel terzo quarto. La difesa sale di tono, l’attacco trova ritmo e il risultato finale premia una squadra più solida e lucida.

Le pagelle di Fortitudo-Rieti

Flats Service Fortitudo Bologna

Matteo Fantinelli: 2 punti (0/0 da due, 1/6 da tre, 0/1 liberi). Dirige il traffico distribuendo assist e ordine anche quando il tiro non ne vuole sapere, Voto 6.

Toni Perkovic: 28 punti (9/9 da due, 5/8 da tre, 3/9 liberi). Una tempesta estiva: arriva all’improvviso e travolge tutto. Voto 7.5.

Alvise Sarto: 15 punti (1/1 da due, 3/4 da tre, 3/6 liberi). Accende la miccia della ripresa. Voto 7.

Simon Anumba: 4 punti (2/2 da due, 1/4 da tre, 0/1 liberi). Un maratoneta controvento. Magari non elegante ma sempre presente, Voto 6.

Paulius Sorokas: 25 punti (2/2 da due, 4/7 da tre, 5/9 liberi). Padrone del parquet come un re sul trono: segna, rimbalza e detta legge. Voto 8.

Gianluca Della Rosa: 2 punti (2/2 da due, 0/0 da tre, 0/3 liberi). Serata sfortunata. Voto 5.5.

Matteo Imbrò: 2 punti (0/0 da due, 1/2 da tre, 0/4 liberi). Recupera palloni preziosi ma li sciupa in troppe occasioni. Voto 5.

Vincenzo Guaiana: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre, 0/0 liberi). Presenza discreta e silenziosa come una comparsa dietro le quinte. Senza voto.

Niccolò De Vico: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre, 0/3 liberi). Lavora nell’ombra: fatica tanto, ma l’oro stavolta non affiora. Voto 6.

RSR Sebastiani Rieti

Bogliardi: 8 punti (2/2, 0/1, 2/3) – Voto 6.

Piunti: 4 punti (2/5, 1/1, 0/0) – Voto 6.

Palumbo: 4 punti (0/0, 2/7, 0/2) – Voto 6.

Pascolo: 5 punti (1/2, 2/3, 0/0) – Voto 6.

Guariglia: 7 punti (3/4, 2/3, 0/1) – Voto 6.

Perry: 13 punti (1/2, 3/8, 3/10) – Voto 6.

Piccin: 0 punti (0/0, 0/1, 0/2) – Voto 6.

Hogue: 13 punti (5/7, 4/6, 0/0) – Voto 6.

Udom: 5 punti (0/0, 1/4, 1/3) – Voto 5.

Mian: 3 punti (3/4, 0/0, 0/6) – Voto 5.

