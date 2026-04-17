Aston Villa-Bologna: una difesa da incubo e il mistero Heggem

È calato il sipario nella piovosa notte di ieri al Villa Park: l’Aston Villa ha travolto il Bologna e ha spento definitivamente il sogno Europa League ai rossoblù. L’indomani della batosta di Birmingham rimane la delusione e tanta amarezza, ma sorgono anche le prime domande e riflessioni sulla prestazione dei felsinei.

Aston Villa-Bologna: una difesa da sistemare

La prima considerazione riguarda la difesa. A parte l’esperimento da zappa sui piedi di invertire Joao Mario e Miranda, la mancanza del pilastro Lucumi (squalificato) si è sentita eccome. Casale e Vitik non sono stati in grado di contenere le furie inglesi, con il ceco che ha persino causato un rigore saltando in aerea avversaria con il braccio larghissimo.

Sorge poi una conseguente riflessione su Heggem. ll norvegese, sulla carta favorito a partire dal primo minuto, è invece subentrato gli ultimi 6 minuti per dare il cambio a Casale. Possibile che dopo l’infortunio il difensore non sia tornato ancora al massimo della condizione?

Heggem: dopo l’infortunio è sceso nelle gerarchie

A causa di fastidi muscolari e lombalgia infatti, il classe 1999 preso quest’estate dal Bromwich per circa 8 milioni, è stato indisponibile per circa un mese. In campionato, dopo la titolarità a Parma dell’8 febbraio, Heggem ha saltato i successivi impegni contro Torino, Udinese, Pisa, Verona e Sassuolo, tornando il 22 marzo per la partita casalinga contro la Lazio, e sostando in panchina le due gare successive contro Cremonese e Lecce.

In Europa League, il norvegese era subentrato gli ultimi sei minuti nella gara di ritorno all’Olimpico del 19 marzo, mentre è partito titolare nella gara di andata contro l’Aston Villa. Una prestazione non ottima quella del centrale, con tanto di erroraccio costato lo 0-2, causato da una palla persa proprio da Heggem, pressato da Buendìa su un appoggio non precisissimo di Miranda.

Il norvegese rimane il terzo giocatore più utilizzato da Italiano in Serie A: domenica titolare a Torino?

È chiaro dunque che Heggem non sia ancora al 100% della forma secondo Italiano che, prima dello stop, raramente si è privato di lui. Il tecnico infatti, ha trovato nel norvegese il miglior candidato a sostituire Beukema, in grado di apportare solidità ed equilibrio alla difesa rossoblù.

Nonostante il mese di assenza, Heggem è ancora al terzo posto tra i giocatori più usati dal Vincenzo Italiano in Serie A con un totale di 1894 minuti giocati, dopo Miranda (2078′) e Castro (1967’). Presumibilmente, domenica contro la Juventus dovrebbe partire titolare a fianco di Lucumi, per dare tregua agli spremuti Casale e Vitik.

La trasferta a Torino sarà tosta e il Bologna deve rialzarsi per proteggere l’ottavo posto in classifica. Heggem è chiamato a dare il massimo, anche in chiave futura: con la probabile partenza di Lucumi a fine stagione, il testimone di pilastro della difesa rossoblù potrebbe passare proprio al norvegese.

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