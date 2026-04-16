La Preview di Maccabi Tel Aviv – Virtus Bologna

Questa sera l’Eurolega propone una sfida interessante tra Maccabi Tel Aviv e Virtus Bologna, due squadre ormai escluse dalla corsa alla post-season ma accomunate dalla necessità di chiudere al meglio la stagione regolare. La palla a due è prevista alle 20:05, in campo neutro (Belgrado), in una gara che promette ritmo alto e tanti punti.

Come arrivano le due squadre

Il Maccabi arriva all’appuntamento con una classifica leggermente migliore, a ridosso della zona play-in, mentre la Virtus è più attardata e reduce da un periodo complicato. Gli israeliani hanno mostrato una crescita nel corso dell’anno, soprattutto in casa, dove hanno vinto la maggior parte delle gare stagionali . Bologna invece è in difficoltà, con una serie negativa recente che ne ha compromesso la corsa europea .

Dal punto di vista tecnico, il Maccabi può contare su diversi giocatori produttivi. Il principale riferimento offensivo è Lonnie Walker IV, miglior realizzatore con 14.9 punti di media a partita . Accanto a lui, il contributo degli esterni è fondamentale per una squadra che produce circa 90 punti a gara, con forte utilizzo del tiro da tre . Importante anche l’impatto di giocatori come Jaylen Hoard, tra i più continui in termini di rendimento complessivo (PIR), capace di incidere su entrambe le metà campo. Sotto canestro impatto importate da parte Roman Sorkin, il lungo viaggia con una media di 13.6 punti e 4.3 rimbalzi a partita.

Precedenti e infortuni

Per quanto riguarda i precedenti, il bilancio recente è piuttosto equilibrato, anche se leggermente favorevole alla Virtus Bologna. Nelle ultime sfide si registra un sostanziale equilibrio con 3 vittorie virtussine e 2 degli israeliani. Tuttavia, nell’ultimo confronto diretto disputato a novembre, la Virtus è riuscita a imporsi con un netto 99-89, dimostrando di poter mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Sul fronte infortuni, la situazione è in costante aggiornamento come per tutte le squadre di Eurolega. Tra le fila del Maccabi da segnalare l’assenza dell’ex bianconero Iffe Lundberg. Per le V Nere da segnalare l’assenza di Matt Morgan che si aggiunge ai lungodegenti Pajola e Vildoza.

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