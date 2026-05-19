La Virtus lavora per blindare Edwards, fiducia per un’altra stagione insieme

La Virtus Bologna vuole ripartire da una delle sue stelle più luminose, secondo quanto riportato da Athletikoo e rilanciato da Sportando, il club bianconero avrebbe avviato i contatti per il rinnovo di Carsen Edwards. Il numero 3 virtussino è stato individuato come uno dei punti fermi attorno ai quali costruire il roster della stagione 2026/27.

Si lavora per un futuro insieme

La volontà reciproca di proseguire insieme sarebbe già emersa nei primi dialoghi tra le parti. Un segnale importante, soprattutto considerando l’impatto che il talento texano ha avuto nel corso dell’ultima stagione europea. Edwards ha infatti chiuso la sua annata in Eurolega con una media di 17.3 punti a partita, numeri che lo hanno consacrato tra i migliori realizzatori della competizione e uno degli esterni più esplosivi del panorama continentale.

Arrivato a Bologna con grandi aspettative, l’ex NBA ha saputo conquistare rapidamente tifosi e ambiente grazie a prestazioni di altio livello, caratterizzate da ritmo, intensità offensiva e capacità di creare punti in isolamento. Le sue qualità tecniche hanno spesso rappresentato la principale arma offensiva della Virtus nei momenti più delicati della stagione.

Edwards e Virtus, fiducia per il rinnovo

Per la società felsinea, blindare Edwards significherebbe dare continuità tecnica al progetto e mandare un messaggio chiaro anche al mercato: la Virtus vuole restare competitiva sia in Italia che in Eurolega.

Dal punto di vista tattico, la permanenza del numero uno rappresenterebbe una base fondamentale per il futuro assetto della squadra. La sua capacità di accendersi improvvisamente, unita a leadership e personalità, lo rende infatti un profilo ideale per guidare le ambizioni bianconere anche nella prossima stagione. La sua importanza è stata evidente anche in Gara-1 dei Playoff contro Trento in cui ha realizzato 21 punti.

Le trattative sarebbero ancora nelle fasi iniziali, ma il clima di fiducia che trapela lascia spazio all’ottimismo. La Virtus Bologna vuole continuare a costruire il proprio futuro attorno a Carsen Edwards, e Bologna sogna già di rivedere il suo bomber protagonista anche nel 2026/27.

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