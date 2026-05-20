Mercato Virtus: Rasheed Bello vicino alle V Nere, prende forma il reparto esterni

La Virtus Bologna continua a lavorare sul mercato esterni per la stagione 2026/27, un reparto che prende sempre più forma tra conferme (poche) e nuovi innesti. Saranno diverse le scommesse del club felsineo per la prossima stagione, giocatori in rampa di lancio con i quali intraprendere un percorso di crescita. Tra questi c’è sicuramente Rasheed Bello, che secondo quanto riportato da Eugenio Petrillo su Basketmagazine , potrebbe essere il primo innesto del nuova Virtus.

Bello, un nome noto sotto le due torri

Il playmaker di Anversa è entrato nei radar bianconeri già da diverso tempo, opzionato non a caso anche a stagione in corso prima di firmare Yago Dos Santos. Lo statunitense classe 2003 ha fatto registrare 15.5 punti e 5 assist di media in Fiba Europe Cup.

Il terzetto di Playmaker che andrebbe a crearsi nella prossima stagione sarebbe quindi formato da Luca Vildoza, Rasheed Bello e Davide Casarin. L’argentino ha firmato un biennale la scorsa estate, mentre l’ormai ex Cremona è cosa fatta per le V Nere.

Lavoro tra le guardie per la Virtus Bologna

Anche tra le guardie il progetto bianconero sarebbe chiaro, sempre più vicino all’approdo in maglia Virtus, JD Notae. L’ex Trapani ha frequentato Bologna durante tutto il periodo di recupero dall’infortunio rimediato a metà stagione e il suo futuro sembra ormai scritto alla corte del Patron Zanetti. Anche per Tommaso Baldasso la Virtus si sarebbe mossa in maniera decisa e il giocatore di Tortona potrebbe diventare bianconero in estate.

Per quanto riguarda i rinnovi invece difficile la permanenza di Carsen Edwards, nonostante le notizie riportate ieri dai media Greci e in Italia da Sportando. Più probabile invece trattenere Matt Morgan. Il numero 30 virtussino andrà a scadenza nel giugno di quest’anno e per lui sarebbe pronto un contratto con cifre più sostanziose rispetto alle attuali per convincerlo a continuare il suo percorso sotto le due torri.

Tra gli altri avrà un ruolo di senatore anche Daniel Hackett, il veterano bianconero che può spaziare dal ruolo di playmaker fino a quello di ala piccola.

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