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Il post partita di Milano-Virtus, Mumbrú: «Dobbiamo migliorare nelle decisioni»
Le Vu Nere non mollano mai, però ad avere la meglio è Milano: il post partita di coach Mumbrú
Il primo EuroDerby tra Milano e Virtus si decide solo nei secondi finali. Dopo un faticoso inseguimento durato a lungo, le Vu Nere trovano la forza di riagguantare i padroni di casa. Nei minuti cruciali, però, l’inesperienza a questo livello dei giocatori bianconeri si fa sentire, e non poco. Dall’altra parte, invece, le Scarpette Rosse sanno esattamente da chi andare per portare a casa la vittoria: Devon Hall, l’uomo dalle mani sapienti.
Un Derby, questo, che ha mostrato ancora una volta entrambe le facce della squadra di coach Mumbrú. Da una parte, la resilienza e la capacità di restare a galla nonostante tutte le avversità. Dall’altra, la mancanza di lucidità nei possessi conclusivi e, probabilmente, la ricerca ancora in corso di un go-to-guy a cui affidare i palloni più pesanti.
Le parole di coach Álex Mumbrú al termine di Milano-Virtus
«Congratulazioni a Milano, perché è riuscita a vincere una partita tosta. Ogni tanto possono esserci decisioni giuste o sbagliate nei momenti finali, ma non posso capire come a questo livello in Eurolega sia possibile che in una partita di questo tipo ci siano fischi dall’esterno che interrompono i giocatori di Virtus e Milano e l’azione non venga interrotta. Non abbiamo perso per questa azione ma cose come queste non possono succedere.
Non siamo riusciti a difendere al meglio all’inizio, ma abbiamo giocato fino alla fine e abbiamo avuto l’occasione per arrivare all’extra-time. Milano ha vinto e ora dopo 3 partite di fila fuori casa arriva finalmente il momento di giocare in casa davanti alla nostra gente ed ai nostri tifosi: mi aspetto per giovedì una grande atmosfera e tanto supporto alla squadra.
A che punto siamo? Col Fener eravamo al 60%. Per nostra inesperienza nel roster non abbiamo saputo come chiudere la partita e giocare al meglio i possessi finali e in questo dobbiamo certamente migliorare. Non sono affatto preoccupato per questo processo di crescita che è parte del percorso. Dobbiamo capire come migliorare negli ultimi minuti prendendo migliori decisioni. E questo possiamo farlo solo provando a migliorare giorno dopo giorno.
Differenza con la semifinale di Supercoppa? Sono molto contento che nel momento in cui abbiamo sofferto nel primo tempo siamo riusciti a trovare la forza per rimanere nella partita per tutti i 40′. La prima cosa che ho detto ai tifosi quando sono arrivato a Bologna è di essere fieri di questa squadra se avesse lottato per vincere ogni partita: ed è quello che abbiamo fatto. Sono felice di questo ma dobbiamo migliorare nelle decisioni».
Il riepilogo della partita
Armani Olimpia Milano vs Virtus Bologna: 87-85
(30-20, 47-41, 66-67)
Olimpia: Burnell 6, Cole 11, Wright 11, Tonut, Bolmaro 5, Thompson 12, Ricci, Hall 12, Guduric 14, Mathews 6, Peters 7, Booker 3.
Virtus: Bello 8, Frazier 7, Carr 10, Moore Jr. 12, Edwards 6, Baldasso 6, Alston Jr. 10, Hackett, Ferrari, Diarra 15, Klintaman 7, Diouf 4.
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