Pajola: «Primi due quarti inaccettabili, secondo tempo perfetto di squadra»

La Virtus Olidata Bologna conquista una grande vittoria sul campo della Reyer Venezia, Pajola e compagni giocando un secondo tempo di altissimo livello portando a termine la rimonta partita dal -18. Un primo tempo da 49 punti subiti e una ripresa in cui la difesa bianconera ne concede solamente 26, di cui solamente 7 nell’ultimo quarto.

E’ stata questa la chiave di volta di un match che sembrava condannare le V Nere alla sconfitta. La compattezza dei Campioni d’Italia è uscita fuori alla lunga, partendo proprio dagli azzurri Pajola, Niang e Hackett. A questi si è aggiunto un Morgan da 0/5 oltre l’arco ma capace di attaccare il ferro e costruire gioco per se stesso e i compagni.

Le parole di Alessandro Pajola al termine di Reyer Venezia – Virtus Bologna

«Abbiamo giocato i primi due quarti inaccettabili, ce lo siamo detti in spogliatoio e dovevamo uscire con una mentalità completamente diversa e lo abbiamo fatto. siamo stati bravi tutti, chiunque sia entrato è stato bravo a mettere energia e pressione in difesa. Ognuno poi ha fatto il suo, siamo stati molto bravi giocando un secondo tempo perfetto e ci portiamo a casa i due punti»

Prima squadra a vincere al Taliercio e nuovo slancio per ricominciare in Eurolega: «Si, assolutamente. Vincere in trasferta è ancora più importante, sopratutto contro squadre così forti e in campi così difficili. Abbiamo dimostrato ancora una volta di poter battere chiunque, ma dobbiamo essere la seconda faccia della Virtus, quella del secondo tempo. Se rimaniamo quelli del primo tempo non battiamo nessuno».

Campioni d’Inverno

La Virtus chiude così il girone d’andata in testa alla classifica di LBA con 13 vittorie e sole 2 sconfitte. Questo varrà la testa di serie anche alle Final Eight di Coppa Italia dove però l’avversaria è ancora difficile da calcolare per via della sfida tra Napoli e Milano di questa sera e sopratutto l’evoluzione della questione Trapani che presenta ancora diversi dubbi. Al momento l’avversaria più probabile dovrebbe essere proprio Napoli, seguita da Trieste e Trento.

Fonte dichiarazioni: LBA TV.

