Il Panathinaikos accusa Bartzokas: cosa è successo al termine di Virtus-Olympiacos?

La sfida tra la Virtus Bologna e l’Olympiacos ha fatto parlare di sé non solo per il clamoroso upset ad opera dei bianconeri, bensì anche per un episodio avvenuto successivamente al suono della sirena finale. Come sottolineato da Pianeta Basket, il Panathinaikos si è mosso con forza per portare sul banco degli imputati Bartzokas, il coach dei Reds, autore del gesto incriminato. Il club biancoverde ha ufficialmente presentato una denuncia presso gli uffici dell’Eurolega, sostenendo che l’allenatore greco non sia nuovo a comportamenti controversi di questo tipo. Nonostante l’unicità della situazione, non bisogna sorprendersi quando i protagonisti di tutto ciò sono le due sponde opposte di Atene, da sempre desiderose di farsi degli sgambetti a vicenda.

Riavvolgiamo il nastro

È successo tutto negli attimi conclusivi della partita. Sei secondi sul cronometro: Carr riceve la palla, gioca un 1v1 contro Miller-McIntyre, si alza da tre punti e mette così il sigillo sulla gara. Naturalmente, dopo un buzzer-beater del genere, scoppia il pandemonio in campo e sugli spalti. Dalla panchina delle Vu Nere accorrono subito tutti i giocatori per festeggiare il game-winner del compagno.

Nel frattempo, però, Bartzokas, pietrificato dalla prodezza del canadese, rimane fermo al di là della linea di fondocampo, per di più fuori dalla sua area tecnica. Nella concitazione del momento, Carr e Ferrari finiscono addosso al tecnico biancorosso, che senza pensarci due volte, rifila uno spintone ad entrambi. Insomma, non il massimo della sportività, ma per lo meno non ha portato a conseguenze peggiori. Infatti, poco dopo, i giocatori erano già a metà campo a scambiarsi i consueti saluti di fine partita, come se non fosse accaduto nulla.

I precedenti

Non è la prima volta che Bartzokas attira attenzioni su di sé per vicende non strettamente legate al rettangolo da gioco. In particolare, è difficile dimenticarsi di quell’acceso diverbio avvenuto con un tifoso del Panathinaikos in una sfida contro Dubai, culminato in un duro faccia a faccia sugli spalti. Per non parlare dei numerosi siparietti ad alto carico di tensione con giocatori o allenatori avversari, e ovviamente anche con gli arbitri.

A detta del club del patron Giannakopoulos, l’allenatore greco l’ha passata liscia troppe volte. Adesso, spetta all’Eurolega prendere una decisione in merito alla questione, se procedere con un provvedimento disciplinare oppure chiudere nuovamente un occhio.

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