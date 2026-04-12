Parente: «Il nostro principale obiettivo è quello di rispondere come squadra»

Virtus Bologna ancora alla ricerca della vittoria dopo otto sconfitte in fila, domani sera in Fiera arriva l’Acqua San Bernardo Cantù. Una sfida cruciale in ottica classifica LBA dopo la vittoria di ieri sera conquistata da Brescia contro Venezia. Per i bianconeri torna a disposizione Matt Morgan che ha saltato la sfida di venerdì contro il Baskonia.

Non sarà della gara Yago Dos Santos, l’esordio del nuovo arrivato in casa bianconera è previsto per la sfida della prossima settimana in casa della Bertram Derthona Tortona.

Le parole dell’Assistant Coach Daniele Parente alla vigilia di Virtus – Cantù

Daniele Parente alla vigilia della sfida: «Torniamo a giocare in campionato e il nostro principale obiettivo è quello di rispondere come squadra facendo tutti uno se non due passi in avanti per uscire da questo momento difficile a livello di risultati, infortuni e prestazioni. Cantù è una squadra diversa da quella incontrata nel girone di andata: ha cambiato allenatore, ha cambiato in cabina di regia aggiungendo un giocatore di esperienza e con punti nelle mani come Green e ha aggiunto Fevrier nella posizione di ala grande. Questi cambi permettono a Cantù di diffondere meglio il talento offensivo, sia in situazioni di pick and roll, sia in situazioni di uscita dai blocchi, sia con la palla in area con Ballo. La squadra canturina ha inoltre giocatori italiani come Moraschini e De Nicolao che aggiungono esperienza e pericolosità offensiva. Bisognerà fare attenzione a tutte le diverse soluzioni offensive che Cantù è in grado di variare e a maggior ragione sarà necessaria una buona prova di squadra, dove ognuno dovrà dare il suo contributo.»

Informazioni sulla gara

Virtus Olidata Bologna vs Acqua S.Bernardo Cantù, lunedì 13 aprile ore 20.00 – Virtus Arena (Bologna), acquista qui i biglietti.

Arbitri: D. BORGIONI – M. LUCOTTI – A. DIONISI

Diretta: LBA TV, Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili Alessandro Pajola e Luca Vildoza. Rientra tra i disponibili Matt Morgan.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook