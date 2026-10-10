Reyer Venezia-Virtus, Parente: «Dovremo stare attenti in tutti i dettagli del gioco»

Domani sera alle 19.00 la Virtus Bologna affronterà la Reyer Venezia al Taliercio, in quello che ormai rappresenta un grande classico del nostro campionato. Entrambe le formazioni sono ancora imbattute in LBA, con un record perfetto di due vittorie e zero sconfitte. In settimana, sia i bianconeri che gli orogranata hanno disputato i rispettivi impegni europei: da un lato le Vu Nere hanno vinto in maniera convincente sul parquet del Bayern Munich (87-94), dall’altro i lagunari sono caduti sul campo del Cluj-Napoca (98-92).

L’ultimo appuntamento tra questi due storici club risale all’anno scorso, in occasione delle semifinali playoff. A trionfare, complici anche gli innumerevoli infortuni virtussini, fu la banda di Neven Spahija. Adesso i roster sono cambiati profondamente, ma la rivalità che scorre tra queste due squadre si è forse addirittura rafforzata. Davanti a una cornice di pubblico importante, i ragazzi di Álex Mumbrú dovranno essere bravi ad approcciare sin da subito la partita con il massimo della concentrazione.

Le parole del vice allenatore Daniele Parente alla vigilia di Reyer Venezia-Virtus

«Sarà una partita difficile quella di domani sera, non solo perché c’è stato un turno infrasettimanale di Eurolega, ma per il valore dell’avversario che conosciamo bene. Sarà una partita bella da giocare, ma credo che il punto fondamentale in questo momento del nostro percorso sia concentrarsi su noi stessi. Vogliamo migliorare, continuando il nostro percorso di crescita e per raggiungere questo risultato dovremo focalizzarci sui nostri obiettivi, sviluppare ancora di più il nostro gioco offensivo e difensivo, sapendo che di fronte abbiamo una squadra che ha un talento diffuso, che fa le coppe europee e che ha fisicità. Tutti questi aspetti che la Reyer possiede li abbiamo visti l’anno scorso durante i playoff, quindi dovremo stare attenti in tutti i dettagli del gioco. Ma la cosa principale sarà essere focalizzati su noi stessi e sul nostro percorso di crescita, perché siamo un gruppo che vuole continuare a migliorare partita dopo partita».

Le informazioni sulla partita

Umana Reyer Venezia vs Virtus Costa Bologna, Domenica 11 ottobre ore 19.00, PalaSport Taliercio (Mestre).

Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Andrea Bongiorni, Sergio Noce.

Diretta: LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Matteo Baiocchi per una sindrome influenzale, al suo posto aggregato al gruppo Marco Milazzo.

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