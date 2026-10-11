Reyer Venezia-Virtus, Mumbrú: «Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta»

La Virtus Bologna non ha intenzione di frenare la propria corsa. Contro la Reyer Venezia (86-93) è arrivato il quarto risultato positivo in fila tra campionato ed Eurolega. Dopo un primo tempo con il motore ingolfato, le Vu Nere escono dagli spogliatoi con la faccia giusta. Al termine di un inseguimento durato per lunghi tratti del match, i bianconeri la ribaltano e aggiungono così altri due punti in classifica.

Per il club dell’Arcoveggio il protagonista di serata è stato Trent Frazier, autore di 16 punti conditi con 5 assist. Inoltre, sul finale di gara si è preso la scena Aliou Diarra, vero dominatore sotto i ferri (8 punti e 11 rimbalzi). Per i lagunari a tirare la carretta sono stati i soliti attori: Kyle Wiltjer (20 punti), Glynn Watson Jr. (18 punti), Ky Bowman (15 punti), ed Erick Green (13 punti). Arriva così la terza vittoria in altrettante partite in LBA. Coincidenza vuole che sia giunta proprio sullo stesso campo in cui, qualche mese fa, si era conclusa negativamente la stagione virtussina.

Le dichiarazioni di coach Álex Mumbrú dopo Reyer Venezia-Virtus

«Questa sera penso che non siamo riusciti a iniziare bene la partita, con un primo tempo in cui non siamo riusciti a mettere in campo l’energia necessaria, giocando così fuori ritmo sia in attacco che in difesa. A differenza nostra, loro erano in fiducia. Dal secondo quarto abbiamo cercato di entrare maggiormente in controllo, anche se il primo tempo per certi aspetti è stato terribile. Poi i minuti sono passati e siamo riusciti a giocare sempre meglio, riuscendo poi a finire nella maniera migliore. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta per la grande atmosfera, per la bravura del loro allenatore e dei loro giocatori. Siamo riusciti con il passare dei minuti a trovare il finale migliore».

Il riepilogo della partita

Umana Reyer Venezia vs Virtus Costa Bologna: 86-93 (29-20, 51-45, 72-69) Umana Reyer Venezia: Bowman 15, Tessitori 8, Maretto, De Nicolao, Candi 3, Olinde 4, Parks 5, Watson 18, Green 13, Wiltjer 20, Fasolo, Grant. Virtus Costa Bologna: Frazier 16, Carr 13, Casarin 2, Edwards 9, Baldasso 10, Milazzo, Alston Jr. 8, Hackett 8, Ferrari 5, Diarra 8, Klintman 11, Diouf 8.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook