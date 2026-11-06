Virtus-Dubai, Mumbrú: «Dobbiamo superare questo momento duro e difficile»

Cercasi luce in fondo al tunnel. La Virtus Costa Bologna incassa la quarta sconfitta consecutiva in Europa, e scivola sempre più in basso nella classifica generale. Non c’è via di uscita per le Vu Nere, che al PalaDozza non riescono più a vincere. Parte subito forte Dubai, che sostanzialmente controlla il ritmo e il punteggio fino alla sirena finale. Vano il tentativo dei bianconeri di rientrare nei giochi quando ormai è troppo tardi. Al Madison di Piazza Azzarita, esulta la squadra di Xavi Pascual sul risultato di 75-93.

Difficile battere il club emiratino in serate del genere, quando tirano con il 59.1% da due e il 47.1% da tre. Da sottolineare la prova corale dei bianco-oro, che mandano ben 5 giocatori in doppia cifra: McKinley Wright IV (16 punti), Mfiondu Kabengele (16 punti e 9 rimbalzi), Tornik’e Shengelia (14 punti), Dwayne Bacon (13 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) e, ultimo ma non per importanza, Élie Okobo (10 punti).

Decisamente meno entusiasmanti le percentuali dall’arco della Virtus (7/27, ovvero 25.9%). Tra le fila di coach Álex Mumbrú, il migliore si conferma essere l’onnipresente Aliou Diarra (19 punti e 7 rimbalzi), esaltato dalla sfida ad alta quota con il numero 17 di Dubai. Oltre a lui, buone le prove di Wendell Moore Jr. (15 punti e 5 rimbalzi) e Trent Frazier (12 punti). Bocciato Momo Diouf, con soli 7’ sul parquet e 4 punti a referto.

Le parole di coach Mumbrú al termine di Virtus-Dubai Basketball

«Sapevamo che la partita di questa sera sarebbe stata tosta, non solo perché Dubai è una squadra che ambisce alla Final 4 e forse anche a qualcosa di più. Dobbiamo superare questo momento duro e difficile. Nel primo quarto e soprattutto nei primi 4 minuti non siamo stati pronti andando subito sotto in doppia cifra e questa distanza ce la siamo portata fino alla fine della partita. Poi nel terzo quarto siamo riusciti a ricucire, ma quando sei così sotto in doppia cifra fin dall’inizio è molto difficile riuscire a rientrare.

Problema di natura fisica o mentale? Penso entrambe perché il lato mentale è molto importante, ma questa sera è stata anche una questione fisica perché fin dall’inizio è andata così. Volevamo giocare ad un altro ritmo ma all’inizio loro hanno trovato sempre la via del canestro, non consentendoci di proporre il nostro ritmo dato che noi ci siamo trovati sempre ad attaccare 5 vs 5 per i loro canestri. Dobbiamo avere chiaro che squadra siamo e capire le cose buone che possiamo proporre e le nostre abilità e caratteristiche che possiamo mettere in campo per fare il nostro meglio».

Il riepilogo della partita

Virtus Bologna vs Dubai Basketball: 75-93

(17-21, 34-48, 53-76)

Virtus: Bello 2, Frazier 12, Carr 4, Kokila 3, Moore Jr. 15, Edwards 4, Alston Jr. 2, Hackett 3, Ferrari, Diarra 19, Klintman 7, Diouf 4.

Dubai: Okobo 10, Dangubić, Bacon 13, Blossomgame 9, Mintz 4, Prepelič, Musa 8, Kabengele 16, Diakite, Shengelia 14, Wright IV 16, Petrušev 3.

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