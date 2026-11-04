Il Bologna richiama Raimondo in casa per ulteriori accertamenti alla caviglia

Antonio Raimondo, in prestito al Frosinone ma di proprietà del Bologna, sarà a Casteldebole nei prossimi giorni per accertamenti da parte del club bolognese.

Il Bologna vuole assicurarsi che la scelta di puntare alla terapia conservativa da parte dei medici del Frosinone sia la scelta migliore. Secondo la squadra dei gialloazzurri infatti, Raimondo ha subito una «lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra», ha già iniziato la riabilitazione, ma non dovrà operarsi.

Una scelta quella del giocatore e del club ciociaro che mira a non compromettere la stagione.

Quando torna Raimondo?

Dopo il trauma subito domenica nella partita contro il Torino, il 22enne ha rassicurato i tifosi attraverso il suo profilo Instagram: «Grazie a tutti per i messaggi, torno presto». Per il Frosinone, dunque, non c’è bisogno di un intervento chirurgico ma si opterà per una terapia conservativa. Il giocatore dovrebbe tornare entro gennaio del 2027.

Comunque il Bologna, in accordo col Frosinone, vuole verificare a sua volta le condizioni del suo ragazzo, con anche una visita specialistica con un medico scelto personalmente dal BFC, per assicurarsi che questa via sia la scelta migliore e che possa tornare a giocare tra 2 mesi.

Il futuro di Raimondo

Il ragazzo classe 2004, preso in casa bolognese dal 2018, per il settore giovanile, è ora in piena ascesa. Dopo le otto reti di inizio stagione la juventus ha già puntato gli occhi su di lui, e ora il suo valore si aggira tra i 20 e i 30 milioni, mentre quest’estate era solo di cinque.

Per ora, secondo richiesta personale di Raimondo, resterà nel Frosinone, dove Alvini è pronto a investirlo di piena fiducia, secondo quanto detto da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino.

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