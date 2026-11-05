Virtus-Dubai, Diouf: «Dovremo approcciare la partita con tanta voglia di difendere per tutti i 40’»

Invertire la rotta o sprofondare sempre più in basso. È questo il bivio davanti al quale si trovano le Vu Nere. Colti nel bel mezzo della spirale più negativa di questo loro avvio di stagione, gli uomini di Mumbrú desiderano voltare pagina, e anche in fretta. Tuttavia, il calendario di Eurolega sa essere crudele e sicuramente non riserva sconti alla Virtus Costa Bologna. Domani sera, alle 20.30, al PalaDozza arriva il temibile Dubai Basketball, tra cui figura anche l’ex di giornata Tornik’e Shengelia, pronto a essere introdotto nella Hall of Fame bianconera.

La sfida sarà di quelle ardue. Il club emiratino non fa nulla per nascondere le proprie ambizioni, e la campagna acquisti monstre di quest’estate ne è certamente la dimostrazione lampante. L’obiettivo minimo sono i Play-Off, le aspettative indicano le Final Four, ma il sogno rimane quello di sollevare il trofeo. All’apparenza sembra una squadra di figurine, ma nel concreto si tratta di un roster profondo, talentuoso e pieno di insidie. I leader rispondono ai nomi di Bacon (16.7 punti) e Kabengele (14.4 punti e 7.7 rimbalzi), ma le bocche da fuoco a disposizione di coach Pascual sono ben di più. Fra i tanti, si possono citare Okobo, Musa e Wright IV. Al momento, il bilancio è di sei successi e tre KO.

Dall’altra parte, ci sono i padroni di casa. In evidente carenza di idee ed energie, e reduci da ben tre sconfitte consecutive in Europa, di cui due davanti ai propri tifosi. La partita contro i nero-oro giunge nel peggior momento possibile, ma le Vu Nere hanno mostrato spesso la loro versione migliore contro corazzate di questo tipo. Nella nuova Eurolega, il conteggio complessivo è di due vittorie a fronte di zero sconfitte contro il Dubai Basketball. Riuscirà la Virtus Costa Bologna a mantenere intatto questo record?

Le parole di coach Mumbrú prima di Virtus-Dubai

«Partita dura per noi, a maggior ragione dopo qualche sconfitta consecutiva. Giochiamo contro Dubai, una squadra che non solo ha come obiettivo quello di partecipare alle Final Four ma anche di vincere questa competizione. Un roster di alto livello, con nomi importanti come Kabengele, Bacon, Musa, Okobo, Shengelia che oltretutto ha giocato per molti anni qui a Bologna. Conosciamo bene il loro potenziale e quello in generale della squadra ma vogliamo non pensarci, giocando come sappiamo, facendo le nostre cose dall’inizio alla fine e recuperando l’energia da mettere in campo, quell’energia che abbiamo un po’ perso nelle ultime gare».

Diouf alla vigilia di Virtus-Dubai

«Domani ci aspetta una partita tosta. Arriviamo da alcune sconfitte consecutive, quindi dovremo approcciare la partita con grande energia e tanta voglia di difendere per tutti i 40 minuti. Dovremo correre, giocare la nostra pallacanestro e mantenere alta l’intensità della partita. Dall’altra parte c’è una squadra con tanto talento come Dubai e tanti finalizzatori capaci di fare canestro. Sarà fondamentale limitare il più possibile le loro situazioni di uno contro uno e mantenere grande attenzione difensiva per tutta la partita».

Le informazioni sulla partita

Virtus Bologna vs Dubai Basketball, Venerdì 6 novembre ore 20.30, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Carlos Cortes, Kristaps Konstantinovs, Leandro Lezcano.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Tommaso Baldasso.

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