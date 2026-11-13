Efes-Virtus, Mumbrú: «Nel terzo e nel quarto quarto abbiamo giocato meglio»

Notte fonda a Istanbul. La Virtus Costa Bologna perde contro l’Efes sul punteggio di 103-91, dopo aver disputato una partita dal rendimento troppo altalenante. Nel primo tempo le Vu Nere concedono ben 60 punti ai padroni di casa, che trovano risorse inaspettate da un ispirato Collin Malcolm (20 punti e 5 rimbalzi). La sfida si decide tutta nel pitturato, con Bruno Fernando a guidare la carica turca. Per lui una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi in appena 14’ di impiego sul parquet, prima di infortunarsi al termine del secondo quarto.

In uscita dagli spogliatoi, la compagine di Álex Mumbrú si sveglia dal torpore iniziale, mettendo qualche sassolino negli ingranaggi della squadra di Pablo Laso. Il migliore marcatore bolognese è Derrick Alston Jr. (15 punti), coadiuvato dagli 11 punti a testa di Marcus Carr (anche 6 assist) e Rasheed Bello. Da sottolineare anche i 9 punti con addirittura 10 assist di un Trent Frazier in formato playmaker. A spaccare in due il match nel quarto periodo però ci ha pensato Jordan Loyd, autore di 22 punti con 6/7 da tre. La Virtus paga a caro prezzo la mancanza di concentrazione nei 20 minuti iniziali, ma quando l’Efes tira con queste percentuali c’è solo da applaudire: 13/15 ai liberi, 21/43 da due, e 16/30 da tre.

Le parole di coach Mumbrú al termine di Efes-Virtus

«All’inizio della partita non abbiamo capito come dovevamo mettere la nostra energia in campo. Abbiamo subito 60 punti nel primo tempo ed è stato assolutamente difficile per noi provare a recuperare nel secondo tempo. Nel terzo e nel quarto quarto abbiamo giocato meglio e ci abbiamo provato, ma recuperare quello svantaggio era molto difficile. Nel secondo tempo abbiamo difeso meglio e siamo riusciti a recuperare qualcosa, tuttavia il talento degli avversari gli ha consentito di segnare canestri importanti, che ci hanno impedito di arrivare alla fine con opzioni reali di vittoria. A questo punto dobbiamo concentrarci sulle prossime partite cercando di imparare dalla sconfitta di stasera, considerando anche il calendario che ci aspetta.

La nostra situazione non riguarda soltanto la partita di stasera, abbiamo partite con Trento e BC Roma, partite che rappresentano per noi un calendario molto impegnativo, ma non dobbiamo pensare alle partite che verranno: dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla prossima gara, una alla volta. Dobbiamo ritrovare il nostro miglior livello: oggi abbiamo provato a mostrarlo in alcuni momenti del terzo e del quarto quarto, ma non dall’inizio e questo per noi non è accettabile. Dobbiamo migliorare e pensare soltanto a una partita alla volta. Adesso il nostro prossimo avversario è Trento, poi penseremo al Panathinaikos e successivamente a Valencia. Ma la cosa più importante è procedere una partita alla volta».

Il riepilogo della partita

Anadolu Efes Istanbul vs Virtus Bologna: 103-91

(28-20, 60-43, 76-68)

Efes: Loyd 22, Yusta 6, Šarić 12, Papagiannīs, Russell, Dozier 3, Malcolm 20, Fernando 15, Payne 9, Osmani 5, Strazel 11, Jones.

Virtus: Bello 11, Frazier 9, Carr 11, Kokila 9, Moore Jr. 7, Edwards, Baiocchi, Alston Jr. 15, Ferrari, Diarra 10, Klintman 10, Diouf 9.

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