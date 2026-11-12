Moore Jr. presenta Efes-Virtus: «Siamo concentrati per tornare a vincere»

In Turchia alla ricerca di una risposta. Dopo due settimane trascorse a Bologna, le Vu Nere si preparano a rispolverare le valigie per l’ennesimo viaggio aereo di questa loro infinita stagione. Seconda trasferta alla volta di Istanbul per la compagine bianconera, che andrà a bussare alla porta dei padroni di casa dell’Anadolu Efes. La campagna europea della Virtus Costa Bologna fino ad ora è stata costellata di alti e di bassi. Parliamo di una squadra capace di esaltarsi e inanellare quattro vittorie in fila, per poi disunirsi e perderne altrettante in una manciata di settimane. Una notevole flessione di rendimento, ma del tutto fisiologica quando si scende in campo praticamente ogni tre giorni.

Di fronte c’è la banda di Pablo Laso, autore di pagine indelebili nella storia del Real Madrid, ma ora in palese difficoltà in questa sua permanenza sulla panchina turca. Il bilancio delle due formazioni è il medesimo (4-6), nonostante le ambizioni viaggino su binari paralleli. Dopo un’Eurolega decisamente sottotono, il club biancoblù non ha badato a spese durante l’estate: Strazel, Malcolm, Yusta, Russell, Fernando e Šarić. La ciliegina sulla torta? Mike James, di cui però dovranno fare a meno per l’intera stagione a causa della sfortunata rottura del tendine d’Achille. Tuttavia, il rinforzo dal mercato è arrivato e si è già fatto sentire. Da quando è atterrato a Istanbul, sono 17.6 i punti di media di Cameron Payne ogni volta che si allaccia le scarpe.

È tutto pronto. La palla a due tra Anadolu Efes e Virtus Bologna è fissata per domani sera alle 18.30 al Turkcell Basketball Development Center.

Le parole di coach Mumbrú alla vigilia di Efes-Virtus

«Giochiamo contro una squadra forte e ben allenata, che viene da due sconfitte ma anche da una vittoria in casa contro il Panathinaikos. Sappiamo il valore degli avversari: dovremo fronteggiare il loro gioco in area, soprattutto con Šarić ma anche fuori dall’area hanno giocatori in grado di segnare tanto, Loyd su tutti. Sarà necessario dunque un corretto equilibrio tra la difesa sul perimetro e la difesa in area».

Moore Jr. prima di Efes-Virtus

«Abbiamo di fronte una trasferta di Eurolega che come tutte le partite di questa competizione sarà dura da affrontare indipendentemente dall’avversario. Siamo concentrati per tornare a vincere, dovremo eseguire il nostro piano partita, giocando semplicemente la nostra pallacanestro».

Le informazioni sulla partita

Anadolu Efes Istanbul vs Virtus Bologna, Venerdì 13 novembre ore 18.30, Turkcell Basketball Development Center (Istanbul).

Arbitri: Tomislav Hordov, Artūras Šukys, Hugues Thepenier.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Oltre a Tommaso Baldasso e Davide Casarin, indisponibile anche Daniel Hackett a causa di una sindrome influenzale.

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