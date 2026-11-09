Le parole di Fenucci, le condizioni di Miranda e i nomi per il mercato invernale: Bologna, le notizie del 9 novembre 2026

Le notizie di oggi in casa Bologna FC si sono concentrate su alcune parole della dirigenza, le condizioni di Juan Miranda e le prime idee per il mercato di gennaio. Eccole di seguito.

Fenucci sul momento del Bologna FC: fiducia nel gruppo e ambizione Europa, ma senza perdere umiltà

In occasione del Premio Bulgarelli, l’AD rossoblù Claudio Fenucci ha promosso il nuovo corso di Palladino, sottolineando come l’arrivo del tecnico abbia portato maggiore intensità negli allenamenti e restituito autostima. Fenucci ha invitato però a mantenere concentrazione, umiltà e spirito combattivo, ricordando che il campionato è ancora lungo.

Il dirigente si è soffermato anche sulla situazione di Dovbyk, individuando nella fiducia il principale aspetto da recuperare per l’attaccante. Spazio infine al progetto stadio: il Bologna continua a lavorare sul piano strutturale ed economico-finanziario.

Qui tutte le dichiarazioni di Claudio Fenucci.

Bologna, Miranda si ferma: dieci rossoblù convocati in Nazionale

Non arrivano soltanto buone notizie da Casteldebole. Juan Miranda, dopo il risentimento alla coscia sinistra è stato costretto a fermarsi per circa 3 settimane. L’esterno spagnolo è stato infatti sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. L’obiettivo è provare a recuperarlo per la sfida casalinga contro l’Udinese, in programma il 22 novembre, ma al momento la sua presenza resta in dubbio.

Lo stop arriva in una fase complicata per il lavoro di Palladino, che dovrà fare i conti anche con le convocazioni internazionali. Sono infatti dieci i giocatori rossoblù chiamati dalle rispettive Nazionali.

Qui tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di Miranda e sui rossoblù convocati.

Le notizie di oggi sul mercato del Bologna, Ordonez e Mikolajewski nel mirino

Il Bologna inizia a guardare con attenzione alla sessione invernale di calciomercato. Palladino avrebbe indicato Warren Bondo come profilo ideale per completare il centrocampo, ma tra gli osservati speciali della dirigenza c’è anche Christian Ordonez. Il regista argentino classe 2004, attualmente al Parma, sta trovando poco spazio e potrebbe essere un’opportunità per rinforzare la mediana rossoblù.

Non si guarda però soltanto al centrocampo. Il Bologna segue anche Daniel Mikolajewski, attualmente in prestito al Lucerna, dove sta trovando continuità realizzativa.

Qui tutti i nomi sul taccuino del Bologna.

Dovbyk convocato dall’Ucraina: occasione per ritrovare fiducia

Dopo un avvio di stagione complicato con il Bologna, Artem Dovbyk torna a vestire la maglia della Nazionale ucraina. L’attaccante è stato convocato per i prossimi impegni di Nations League contro Irlanda del Nord e Georgia, in programma rispettivamente il 14 e il 17 novembre. Per il centravanti si tratta di una chiamata importante, arrivata dopo un periodo in cui ha trovato poco spazio in rossoblù: finora ha collezionato cinque presenze in campionato e una sola rete, realizzata contro il Sassuolo.

Qui tutti i dettagli sulla convocazione di Dovbyk.

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