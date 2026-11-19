Che spavento per la capolista. La Virtus Costa Bologna vende cara la propria pelle alla Roig Arena, ma alla fine si trova costretta a deporre le armi. Nel primo tempo, Valencia controlla con autorità il ritmo della partita, imponendosi sul 50-40 alla pausa lunga. Tuttavia, nella ripresa la musica cambia, e anche di qualche tono. Nei minuti iniziali del quarto periodo, le Vu Nere rimontano eroicamente a suon di triple (13/30 totale), mentre dietro reggono bene l’urto. Avanti anche sul 71-79 a poco meno di 6’ dallo scadere dei tempi regolamentari, la compagine di Mumbrú si è poi gradualmente disunita.

A pesare come un macigno sono stati i rimbalzi offensivi concessi (30) e gli svariati tiri liberi falliti (14/25). Inoltre, si è rivelata decisiva la palla persa da parte di Carr a 1’36’’ dal termine, che ha propiziato il layup di Shorts per il vantaggio sul 86-84. Il club di patron Zanetti dunque perde col punteggio di 92-87, non senza rimpianti, ma può dire almeno di aver messo tanta paura ai primi della classe. Nella nuova Eurolega, il bilancio contro Valencia si aggiorna negativamente: dopo stasera, il record è di 5-2 a favore degli spagnoli.

Le parole di coach Mumbrú dopo Valencia-Virtus

«Nei primi due quarti, secondo me, la partita è stata più o meno la stessa. Loro hanno controllato i rimbalzi, mentre noi siamo stati sempre un po’ in ritardo su alcune situazioni, arrivando uno o due secondi dopo. Nel terzo quarto siamo riusciti a controllare un po’ meglio questo tipo di situazioni, ma è stato difficile. Alla fine, quando arrivi a giocarti una partita punto a punto e sbagli otto tiri liberi nel secondo tempo, commetti alcuni errori e sprechi alcune opportunità, diventa davvero difficile riuscire a portare a casa il risultato. Abbiamo controllato molto bene anche i rimbalzi offensivi nel terzo quarto e all’inizio del quarto, ma non negli ultimi minuti. Loro sono riusciti a costruire diversi tiri anche dopo nostre buone difese.

C’è stato anche un canestro importante di Brooks davanti alla nostra panchina. Credo che a un minuto e trenta secondi dalla fine Frazier abbia rubato palla per segnare in lay-up e abbia subito una stoppata e subito dopo quella stoppata loro hanno segnato una tripla. Sono situazioni che in quei momenti fanno davvero male ma va bene, siamo venuti qui per lottare e abbiamo lottato fino alla fine. Come ho già detto, alla fine sono stati alcuni errori a decidere la partita. Dobbiamo continuare a lavorare.

Non è una questione mentale. A volte è semplicemente il modo in cui affronti certe situazioni, senza riuscire a gestirle come dovresti. Loro sono una squadra davvero molto forte e sapevamo che, anche quando eravamo avanti di 7 punti, sarebbero potuti rientrare in partita. È normale, considerando la squadra che ha Valencia: lo sapevamo e ne avevamo parlato anche durante i time-out. Ma in quei momenti, nei momenti decisivi, sbagliare tutti quei tiri liberi è pesato davvero tanto.

Ogni partita è diversa. Anche la prestazione di Momo non è stata la stessa rispetto all’ultima gara contro il Panathinaikos ma è umano: a volte si commettono degli errori. Credo comunque che abbia fatto un ottimo lavoro, sia in difesa sia in attacco, dando anche un grande contributo nel gioco in post basso. Per quanto riguarda il loro impatto offensivo, penso che abbiamo controllato molto bene TJ Shorts nei primi 35 minuti con la nostra difesa che ha funzionato bene.

Alla fine, quando loro erano in difficoltà, lui si è preso le responsabilità attaccando continuamente il ferro. È difficile fermarlo quando attacca il canestro in modo diretto: è molto veloce ed è un giocatore fortissimo, forse uno dei migliori dell’Eurolega. Non credo, comunque, che non siamo riusciti a controllare i loro esterni. Per diversi minuti abbiamo limitato i tiri di TJ e anche quelli di Brooks. Il problema è che, dopo i rimbalzi, a volte non siamo riusciti a mantenere le giuste posizioni difensive e loro sono riusciti a segnare».

Il riepilogo della partita

Valencia Basket vs Virtus Bologna: 92-87

(30-25, 50-40, 67-63)

Valencia: Shorts 20, Taylor 15, Puerto 7, Saint-Supery 2, Cárdenas 3, Osetkowski, Brooks 12, Sako 20, Gueye, Corbalán 2, Mirotić 11, Rivero.

Virtus: Bello 15, Frazier 12, Carr 13, Kokila, Moore Jr. 4, Edwards 7, Baldasso, Alston Jr. 8, Hackett 2, Diarra 9, Klintman 12, Diouf 5.

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