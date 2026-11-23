Belgrado, poi pausa per un po’. La Virtus Costa Bologna vola in Serbia con l’obiettivo di chiudere un ciclo infernale di sei partite in dodici giorni. Il bilancio complessivo di questo tour de force è positivo (3-2), ma la trasferta nell’Est d’Europa si preannuncia alquanto insidiosa. Le Vu Nere si presentano all’appuntamento tirate a lucido, dopo una settimana disputata da big. In Eurolega la pattuglia di Mumbrú ha colpito e affondato il temibile Panathinaikos, mentre alla Roig Arena ha soltanto fatto tremare le gambe del Valencia Basket, collezionando però non pochi rimpianti. In Italia, l’esordiente BC Roma ha gettato il cuore oltre l’ostacolo al PalaDozza nella serata di Brunamonti e Bonora, ma si è dovuta inchinare davanti alla prodezza di Marcus Carr, sempre più l’uomo dei finali.

Il destino europeo dei bianconeri si incrocia con quello della Stella Rossa, in patria conosciuta col nome di Crvena Zvezda. Nell’ultimo doppio turno, i biancorossi sono prima sprofondati nella trasferta dell’Unipol Forum contro l’Olimpia Milano; poi si sono rifatti con gli interessi all’ombra della Sagrada Família, vincendo all’overtime ai danni del Barcellona. Dopo più di tre settimane di assenza e forse anche di astinenza, la Belgrade Arena riaccoglie con entusiasmo il basket d’Eurolega. La formazione di Ibon Navarro vanta un record di otto vittorie e cinque sconfitte, con la vetta che adesso non è più solo un lontano miraggio. Inoltre, il club serbo potrà fare affidamento su un Tyson Carter versione premium: 23 punti di media nelle ultime tre uscite. La palla a due è fissata per domani sera, martedì 24 novembre, alle ore 19.00.

Coach Mumbrú presenta Stella Rossa-Virtus

«La Stella Rossa gioca molto bene e viene da una vittoria in Eurolega sul campo del Barcellona. Per me è una delle squadre migliori dal punto di vista del livello di fisicità che possono mettere in campo, oltre ad avere vari giocatori di talento. Sarà una partita dura, anche perché sappiamo bene che andare a giocare a Belgrado non è mai facile: dovremo essere pronti prima di tutto a livello mentale per competere per tutta la durata della partita».

Il commento di Kessler Edwards prima di Stella Rossa-Virtus

«Domani vogliamo cercare di chiudere bene questo primo periodo di stagione prima della sosta. Molti di noi non hanno mai giocato in un campo così caldo come quello di Belgrado, quindi sarà necessario andare in campo in maniera concentrata e consistente, con il miglior approccio possibile per competere».

Le informazioni sulla partita

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Virtus Bologna, Martedì 24 novembre ore 19.00, Belgrade Arena (Belgrado).

Arbitri: Mehdi Difallah, Marcin Kowalski, Eduard Udyanskyy.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Davide Casarin.

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