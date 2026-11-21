Il Bologna si prepara alla sfida contro l’Udinese, ma a Casteldebole l’attenzione è rivolta anche al mercato e alle condizioni della rosa. Tra le notizie di oggi spazio alla visita di Pastorello, alla prima convocazione di Giacomone e ai numeri della difesa rossoblù sotto la gestione Palladino.

Bologna, la visita di Pastorello: occhio al mercato

Il Bologna è tornato a concentrarsi sul campionato, ma a Casteldebole si lavora anche in ottica mercato. La visita dell’agente Federico Pastorello ha alimentato le indiscrezioni sui possibili movimenti rossoblù. Tra i suoi assistiti figurano Skorupski e Zortea, mentre tra i profili accostati al club ci sono Faticanti e Pascini. Al momento non ci sono conferme sui motivi dell’incontro, ma la visita potrebbe avere aperto diversi scenari.

La notizia nel dettaglio.

La prima volta di Giacomone col Bologna

Il Bologna affronta l’Udinese con alcune assenze e Palladino pesca dalla Primavera per completare la rosa. Tra i convocati spicca Giacomo Giacomone, portiere classe 2008 arrivato in estate dalla Lazio. Per lui è la prima chiamata in prima squadra dopo un avvio positivo nell’Under 20 di Morrone, dove ha conquistato progressivamente il posto da titolare collezionando sei presenze tra campionato e Coppa Italia.

Qui il profilo del giovane portiere.

Bologna, in difesa i numeri devono migliorare

Il Bologna di Palladino ha cambiato marcia, conquistando cinque vittorie e un pareggio nelle prime sette gare e avvicinandosi alla zona Europa. Nonostante gli ottimi risultati e una media punti molto alta, restano alcune criticità difensive. I rossoblù concedono ancora diverse occasioni agli avversari e i dati sugli expected goals evidenziano margini di miglioramento. Un aspetto che Palladino dovrà affrontare per dare maggiore equilibrio alla squadra in vista dei prossimi impegni.

L’approfondimento sulla difesa rossoblù.

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