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La visita di Pastorello, Giacomone in prima squadra e i numeri della difesa: Bologna, le principali notizie di oggi sabato 21 novembre 2026
Le principali notizie in casa rossoblù della giornata di oggi.
Il Bologna si prepara alla sfida contro l’Udinese, ma a Casteldebole l’attenzione è rivolta anche al mercato e alle condizioni della rosa. Tra le notizie di oggi spazio alla visita di Pastorello, alla prima convocazione di Giacomone e ai numeri della difesa rossoblù sotto la gestione Palladino.
Bologna, la visita di Pastorello: occhio al mercato
Il Bologna è tornato a concentrarsi sul campionato, ma a Casteldebole si lavora anche in ottica mercato. La visita dell’agente Federico Pastorello ha alimentato le indiscrezioni sui possibili movimenti rossoblù. Tra i suoi assistiti figurano Skorupski e Zortea, mentre tra i profili accostati al club ci sono Faticanti e Pascini. Al momento non ci sono conferme sui motivi dell’incontro, ma la visita potrebbe avere aperto diversi scenari.
La prima volta di Giacomone col Bologna
Il Bologna affronta l’Udinese con alcune assenze e Palladino pesca dalla Primavera per completare la rosa. Tra i convocati spicca Giacomo Giacomone, portiere classe 2008 arrivato in estate dalla Lazio. Per lui è la prima chiamata in prima squadra dopo un avvio positivo nell’Under 20 di Morrone, dove ha conquistato progressivamente il posto da titolare collezionando sei presenze tra campionato e Coppa Italia.
Qui il profilo del giovane portiere.
Bologna, in difesa i numeri devono migliorare
Il Bologna di Palladino ha cambiato marcia, conquistando cinque vittorie e un pareggio nelle prime sette gare e avvicinandosi alla zona Europa. Nonostante gli ottimi risultati e una media punti molto alta, restano alcune criticità difensive. I rossoblù concedono ancora diverse occasioni agli avversari e i dati sugli expected goals evidenziano margini di miglioramento. Un aspetto che Palladino dovrà affrontare per dare maggiore equilibrio alla squadra in vista dei prossimi impegni.
L’approfondimento sulla difesa rossoblù.
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