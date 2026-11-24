Oltreoceano direbbero: «A statement win», perchè di questo si tratta. Una vittoria di puro carattere, a testimonianza delle sconfinate potenzialità di questa squadra. La Virtus Costa Bologna ha dominato, sì dominato, alla Beogradska Arena contro la Stella Rossa. Dopo il 2-0 firmato da Chris Jones, le Vu Nere hanno condotto con autorità fino alla sirena finale. Una prova di forza per niente banale, che arriva dopo una settimana, quella passata, già alquanto probante: prima il Panathinaikos, quindi il Valencia Basket, e infine la BC Roma.

Un successo corale, in cui tutto il gruppo ha contribuito portando il proprio mattoncino. Non a caso, sono sette i giocatori in doppia cifra nella serata di Belgrado: Derrick Alston Jr (15 punti), Kessler Edwards (15 punti e 6 rimbalzi), Aliou Diarra (13 punti e 9 rimbalzi), Wendell Moore Jr (13 punti e 4 rimbalzi), Marcus Carr (13 punti e 5 assist), Trent Frazier (11 punti e 6 assist), e Momo Diouf (10 punti e 5 rimbalzi). Tra le fila di Ibon Navarro, c’è da dire che Chima Moneke ha seriamente predicato nel deserto, segnando ben 20 punti su 84 totali. Da segnalare anche i 17 di Jared Butler, seppure siano giunti soprattutto a babbo morto, altresì chiamato garbage time. Ma, quello che conta, statistiche a parte, è il risultato finale: 84-108.

Le parole di coach Mumbrú nella conferenza stampa dopo Stella Rossa-Virtus

«Penso che sia stata un’ottima partita da parte nostra. Fin dall’inizio avevo detto ai ragazzi che dovevamo portare energia in campo per giocare qui. L’atmosfera è incredibile e i tifosi spingono davvero tanto la squadra: sapevamo di dover rimanere concentrati per tutti i 40 minuti. All’inizio della partita siamo riusciti a imporre il nostro gioco grazie a una buona difesa e a un buon attacco. Nel secondo quarto, più o meno lo stesso, è andata allo stesso modo perché siamo riusciti a controllare la partita grazie alla nostra difesa. Nel terzo quarto abbiamo parlato del fatto che loro sono una squadra davvero forte, con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Sapevamo che avrebbero cercato di rientrare in partita, quindi abbiamo iniziato i primi tre o quattro minuti con grande intensità. Anche se abbiamo subito due triple, siamo rimasti solidi in difesa. Infine, quando siamo riusciti a prendere il largo, abbiamo potuto controllare la partita fino alla fine.

Abbiamo una squadra molto giovane. Stiamo lavorando non soltanto in prospettiva futura, ma anche per il presente. Procediamo passo dopo passo. È vero che abbiamo disputato alcune buone partite mentre in altre abbiamo perso negli ultimi minuti a causa di troppi errori e per questo dobbiamo imparare proprio da questi errori. Oggi però volevamo riuscire a mantenere i momenti positivi più a lungo nel corso della partita. Penso che oggi infatti abbiamo giocato ad alto livello per 20-22 minuti, un periodo più lungo rispetto alle partite precedenti, nelle quali questa fase era stata un po’ più breve. Dobbiamo mantenere questo livello e continuare a lavorare».

Il riepilogo della partita

Crvena Zvezda vs Virtus Bologna: 84-108

(17-23, 41-50, 61-78)

Stella Rossa: Motley 2, Jones 6, Weiler-Babb 3, Butler 17, Davidovac 3, Carter 2, Dobrić 4, Nwora 12, Koloko 8, Ojeleye 5, Kramer 2, Moneke 20.

Virtus: Bello 5, Frazier 11, Carr 13, Kokila 3, Moore Jr. 13, Edwards 15, Baldasso 2, Alston Jr. 15, Hackett 4, Diarra 13, Diouf 10, Abass 4.

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