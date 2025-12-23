Taylor: «Sono estremante contento di essere qua e poter aiutare la squadra»

La Virtus Bologna vince il remake della finale scudetto contro Brescia e Brandon Taylor torna, proprio come nella scorsa primavera, ad essere protagonista. Il folletto di West Hollywood sfrutta l’assenza di Luca Vildoza trovando 15 minuti in campo nei quali prende subito in mano la gestione della squadra. Nel suo bottino personale 7 punti e 4 assist, ma sopratutto l’ordine di un playmaker che sa come gestire la squadra nonostante non abbia mai trovato grande spazio in questa stagione.

Dopo esser stato protagonista assoluto nella vittoria del diciassettesimo scudetto virtussino Taylor si era guadagnato un rinnovo per questa stagione ma con l’arrivo del playmaker argentino il numero 11 bianconero è diventato di fatto la terza opzione nel suo ruolo. Nella giornata di ieri però la conferma di poter essere un giocatore importante almeno per la LBA. Brandon Taylor ha ormai la giusta maturità cestistica per farsi trovare pronto nel momento giusto.

Le dichiarazioni di Brandon Taylor al termine di Virtus Bologna – Brescia

«Una partita veramente importante, sono estremante contento di essere qua e poter aiutare in qualsiasi modo mi sia possibile la squadra. Abbiamo dimostrato che tipo di squadra siamo, tutte le volte che qualcuno va in panchina qualcuno va in campo, che sia dei titolari o della panchina sapendo qual’è il suo ruolo sapendo quello che può fare e dare al gioco».

Sull’esultanza di Akele: «Sono contento per Nicola, lavora duro ogni singolo giorno e penso si meriti tutto e per questo sono molto contento per lui».

Anche ieri sera per Nicola Akele una prestazione di grande solidità difensiva ed energia. Ivanovic lo sta cavalcando in maniera decisa nelle ultime settimane. Con lo stop di Jallow per un problema muscolare al polpaccio che verrà rivalutato nei prossimi giorni i suoi minuti potrebbero continuare a crescere. Così come per Taylor potrebbe arrivare l’opportunità di trovare nuovamente minuti in Eurolega se Vildoza (lombalgia) non dovesse recuperare in vista del match contro l’Olympiacos di questo venerdì.

